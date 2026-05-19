Slovan podpísal zmluvu s odchovancom. Havlíček: Hodí sa do nášho herného systému

Michal Jasenec (Autor: hcslovan.sk)
Sportnet|19. máj 2026 o 07:40
HC Slovan Bratislava podpísal zmluvu na dve sezóny do konca apríla 2028 so svojím odchovancom Michalom Jasencom.

Za materský klub až do roku 2021 nastupoval pravidelne v kategóriách kadetov, dorastencov aj juniorov, kde patril medzi najlepších.

V sezóne 2020/21 debutoval v osemnástich rokoch aj v prvom mužstve HC Slovan Bratislava. Napokon z toho bolo 13 zápasov za áčko v extralige bez bodového zápisu.

Sezónu 2021/22 strávil v zámorí v tíme Austin Bruins, ktorý pôsobil v súťaži NAHL.

Po návrate na Slovensko začal Michal ďalšiu sezónu v tíme HK Brezno v druhej najvyššej súťaži, ale pred koncom sezóny si ho Slovan stiahol k sebe a sezónu dohral vo farmárskom tíme Modré krídla Slovan.

V ňom začal aj ďalší ročník Tipos SHL 2023/24. Počas sezóny patril k lídrom ofenzívy Modrých krídiel s 30 bodmi v 36 zápasoch vrátane playoff. Na 10 zápasov využili jeho služby aj v prvom tíme HC Slovan.

"Som veľmi rád, že sa vraciam domov do Slovana Bratislava a už sa neviem dočkať, keď opäť vyjdem na ľad pred našimi fanúšikmi. Slovan pre mňa vždy znamenal veľa a je pre mňa česť znovu obliekať belasý dres.

Verím, že nás čaká úspešná sezóna a spolu prinesieme do Bratislavy veľa radosti a víťazstiev," odkázal fanúšikom belasých Michal Jasenec.


Ďalšie dva roky odohral Michal Jasenec v extraligovej Banskej Bystrici. Celkom za baranov počas dvoch sezón nastúpil do 54 extraligových zápasov vrátane playoff, v ktorých 5x skóroval a na ďalších ôsmich góloch sa podieľal asistenciou. 

"Michal urobil v v uplynulých sezónach postupné kroky k etablovaniu sa v najvyššej súťaži. Minulú sezónu ho sice zabrzdilo zranenie, ale je na správnej ceste. Jeho fyzický fond, rýchlosť a priamočarosť sa hodí do nášho herného systému.

V jeho osobe navyše prichádza späť do mužstva ďalší odchovanec. Tešíme sa na jeho ďalší progres," povedal na margo podpisu zmluvy generálny manažér HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček.

Informovala o tom oficiálna stránka HC Slovan Bratislava.

