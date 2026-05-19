Slovan podpísal zmluvu s odchovancom. Havlíček: Hodí sa do nášho herného systému

HC Slovan Bratislava podpísal zmluvu na dve sezóny do konca apríla 2028 so svojím odchovancom Michalom Jasencom.
Za materský klub až do roku 2021 nastupoval pravidelne v kategóriách kadetov, dorastencov aj juniorov, kde patril medzi najlepších.
V sezóne 2020/21 debutoval v osemnástich rokoch aj v prvom mužstve HC Slovan Bratislava. Napokon z toho bolo 13 zápasov za áčko v extralige bez bodového zápisu.
Sezónu 2021/22 strávil v zámorí v tíme Austin Bruins, ktorý pôsobil v súťaži NAHL.
Po návrate na Slovensko začal Michal ďalšiu sezónu v tíme HK Brezno v druhej najvyššej súťaži, ale pred koncom sezóny si ho Slovan stiahol k sebe a sezónu dohral vo farmárskom tíme Modré krídla Slovan.
V ňom začal aj ďalší ročník Tipos SHL 2023/24. Počas sezóny patril k lídrom ofenzívy Modrých krídiel s 30 bodmi v 36 zápasoch vrátane playoff. Na 10 zápasov využili jeho služby aj v prvom tíme HC Slovan.
"Som veľmi rád, že sa vraciam domov do Slovana Bratislava a už sa neviem dočkať, keď opäť vyjdem na ľad pred našimi fanúšikmi. Slovan pre mňa vždy znamenal veľa a je pre mňa česť znovu obliekať belasý dres.
Verím, že nás čaká úspešná sezóna a spolu prinesieme do Bratislavy veľa radosti a víťazstiev," odkázal fanúšikom belasých Michal Jasenec.
Ďalšie dva roky odohral Michal Jasenec v extraligovej Banskej Bystrici. Celkom za baranov počas dvoch sezón nastúpil do 54 extraligových zápasov vrátane playoff, v ktorých 5x skóroval a na ďalších ôsmich góloch sa podieľal asistenciou.
"Michal urobil v v uplynulých sezónach postupné kroky k etablovaniu sa v najvyššej súťaži. Minulú sezónu ho sice zabrzdilo zranenie, ale je na správnej ceste. Jeho fyzický fond, rýchlosť a priamočarosť sa hodí do nášho herného systému.
V jeho osobe navyše prichádza späť do mužstva ďalší odchovanec. Tešíme sa na jeho ďalší progres," povedal na margo podpisu zmluvy generálny manažér HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček.
Informovala o tom oficiálna stránka HC Slovan Bratislava.