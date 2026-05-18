Radostná správa pre fanúšikov Popradu. Kľúčový hráč a odchovanec klubu podpísal novú zmluvu

Vľavo Peter Bjalončík v drese HK Poprad. (Autor: TASR)
Sportnet|18. máj 2026 o 23:36
Samotný hokejista neskrýva radosť z pokračovania v drese svojho materského klubu.

Hokejový klub HK Poprad oznámil predĺženie zmluvy s útočníkom Petrom Bjalončíkom.

Dvadsaťsedemročný rodák z Popradu, ktorý je odchovancom klubu, podpísal s Kamzíkmi kontrakt na dva roky s opciou.

Bjalončík tak bude aj naďalej kľúčovou postavou v ofenzíve tímu, kde prináša skúsenosti, produktivitu a silný vzťah k domovskému prostrediu.

Peter Bjalončík neskrýva radosť z pokračovania v drese svojho materského klubu:

„Som rád, že som sa dohodol s vedením klubu na novej zmluve, ako odchovanec som chcel ostať doma a som rád, že sa to podarilo. Verím, že sa tu urobí do ďalšej sezóny minimálne tak dobrá partia ako minulú sezónu a aby sezóna trvala čo najdlhšie.“

K predĺženiu zmluvy sa vyjadril aj športový manažér klubu Richard Stehlík, ktorý zdôraznil Bjalončíkove kvality a jeho dôležitosť pre tím:

„Sme radi, že Peter ostáva v Poprade a že sa nám podaril podpis na 2 roky s následnou opciou. Peter je skúsený, veľmi dobrý a domáci útočník, ktorý vie zahrať na pozícií krídelníka a centra. Zapadá nám do konceptu. Môžeme s ním rátať do prvých dvoch útokov a veríme, že bude patriť k jedným z opôr tímu.“

Peter Bjalončík v uplynulej sezóne 2025/26 patril k najproduktívnejším hráčom tímu.

V 61 zápasoch (vrátane play-off) zaznamenal 49 bodov, z toho 21 gólov a 28 asistencií.

Je to univerzálny útočník, ktorý dokáže efektívne hrať na pozícii centra aj krídla, čo mu umožňuje byť flexibilným a prispôsobivým v rôznych herných situáciách.

Informácie priniesol klubový web HK Poprad.

Tipsport liga

