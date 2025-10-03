ONLINE: Vlci Žilina - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (8. kolo)

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes LIVE (hokej, 8. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
03.10.2025 o 17:30
8. kolo
Vlci Žilina
0:1
(0:1)
2' minúta
Prebiehajúci
Lipt. Mikuláš
Prehľad
Rozhodca: Goga, Žák – Vyšný, Konc.
Prenos
01:12
Pekná kombinácia Vlkov. Zakončenie Deja dokázal pravým betónom vytesniť Lebedeff.
00:15
Liptovský Mikuláš dal gól!
Liptáci idú v dnešnom zápase bleskovo do vedenia! XAVIER CORMIER dostal puk na pravú stranu a prudkou strelou prepálil Rychlíka. Asistencie Jakub Nespala.
Liptáci idú v dnešnom zápase bleskovo do vedenia! XAVIER CORMIER dostal puk na pravú stranu a prudkou strelou prepálil Rychlíka. Asistencie Jakub Nespala.
00:01
Úvodné buly vybojovali Liptáci.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Vlci Žilina: Rychlík (Košarišťan) – Miller, Vajko, Pobežal, Gachulinec, Korenčík, Diakov, Dúbravík, Holenda – Mucha, Korczak, Kosmachuk – Ranford, Baláž, Avtsin – Dej, Šmída, Kolenič – Koyš, Galamboš, Vašaš
Tréner: Milan Bartovič
HK 32 Liptovský Mikuláš: Lebedeff, (Surák) – Lalík, Robertson, Flood, Mezovský, Jendroľ, Bíly, Kadlubiak, Sejna – Sukeľ, Cormier, Nespala – Ferkodič, Uhrík, Vojtech – Réway, Tritt, Šandor – Kuba, Vankúš, Kotvan
Tréner: Aleš Totter
Rozhodca: Goga, Žák – Vyšný, Konc.
Prajem pekný večer pri sledovaní hokejového zápasu Tisport ligy medzi Vlci Žilina a HK 32 Liptovský Mikuláš.
Vlci Žilina
Zverenci Milana Bartoviča sú momentálne na čele Tipsport ligy so ziskom 16 bodov a pozitívnym skóre 21:12. Vlci však posledný ligový zápas nezvládli. Na ľade bratislavského Slovana prehrali vysoko 1:5. Jediný gól Vlkov v zápase strelil Kiril Diakov. Domáci hokejisti sú dnes favoritom a očakáva sa ich víťazstvo. Dnešní súperi sa stretli aj v príprave pred sezónou. Vlci zvíťazili jasne 5:1.
HK 3ľ Liptovský Mikuláš.
Liptáci majú na svojom konte po siednom kole 12 bodov a majú negatívne skóre 24:25. Hosťom patrí aktuálne 7. pozícia. Hráči Liptovského Mikuláša dokázali vyhrať svoje dva posledné ligové zápasy. Na ľade Prešova sa tešili z tesného víťazstva 4:3. Následne dokázali doma zdolať vo výbornej forme hrajúcu Banskú Bystricu 4:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.