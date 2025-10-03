ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (8. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Michalovce dnes LIVE (hokej, 8. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
03.10.2025 o 17:30
8. kolo
B. Bystrica
0:1
(0:1)
4' minúta
Prebiehajúci
Michalovce
Prehľad
Góly a asistencie: 4. Fominykh. Rozhodca: Kocúr, Baluška – Durmis, Tvrdoň.
Prenos
03:32
Dukla Michalovce dala gól!
DANIIL FOMINYKH otvára skóre dnešného zápasu! Po vyhratom vhadzovaní namieril presne z hranice ľavého kruhu a prekonal Rabčana.
DANIIL FOMINYKH otvára skóre dnešného zápasu! Po vyhratom vhadzovaní namieril presne z hranice ľavého kruhu a prekonal Rabčana.
03:29
Zasahovať musel aj na opačnej strane domáci brankár, nasledovať bude vhadzovanie.
02:55
Domáci mohli otvoriť skóre zápasu, keď po nahodenej strele si Durný takmer zrazil puk do vlastnej bránky!
01:52
Nepresný pokus Safaraleeva mierila iba na zadný mantinel, dopredu môžu ísť Bystričania.
01:30
Žabka to skúšal nahodením na súperovu bránku, nikto z jeho spoluhráčov ale nedokázal tečovať jeho strelu.
00:53
Prvá elitná formácia domáceho narobila problém hosťom, zakončenie ale mierilo len na bočnú sieť.
00:29
Končí sa útočná snaha hostí, Rabčan musel byť pozorný a čeliť hneď niekoľkým streleckým pokusom.
00:19
Prvá snaha Michaloviec, ktoré zakončujú na Rabčana.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HC MONACObet Banská Bystrica: Rabčan (Vitols) – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Česánek, Michalčin – Faith, Myklukha, Turnbull – Šoltés, Gron, Kukuča – Kabáč, Zigo, Valach – Matoušek, Ondrušek, Nauš.
Tréner: Vlastimil Wojnar.
HK DUKLA Michalovce: Durný (Glosár) – Welsh, Bindulis, Lindelöf, Marcinko, Stripai, Ligas, Roman – Virtanen, Roy, Spodniak – Fominykh, Kytnár, Varga – Safaraleev, Svitana, Matta – Hrabčák, Lichanec, Bartánus.
Tréner: Ivan Boržík.
Rozhodca: Kocúr, Baluška – Durmis, Tvrdoň.
HC MONACObet Banská Bystrica: Rabčan (Vitols) – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Česánek, Michalčin – Faith, Myklukha, Turnbull – Šoltés, Gron, Kukuča – Kabáč, Zigo, Valach – Matoušek, Ondrušek, Nauš.
Tréner: Vlastimil Wojnar.
HK DUKLA Michalovce: Durný (Glosár) – Welsh, Bindulis, Lindelöf, Marcinko, Stripai, Ligas, Roman – Virtanen, Roy, Spodniak – Fominykh, Kytnár, Varga – Safaraleev, Svitana, Matta – Hrabčák, Lichanec, Bartánus.
Tréner: Ivan Boržík.
Rozhodca: Kocúr, Baluška – Durmis, Tvrdoň.
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 8. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK DUKLA Michalovce.
Banská Bystrica sa stala posledným neporazeným tímom v aktuálnom ročníku Tipsport ligy, no po vynikajúcej bilancii sa výsledkovo prepadla. Po nevydarenom zápase so Slovanom Bratislava (4:5pp), kedy prišla o trojgólové vedenie počas jedného oslabenia, nedokázala uspieť ani na ľade Liptovského Mikuláša (3:4). Doma proti "líškam" sa tak pokúsia zverenci Vlastimila Wojnara znovu naskočiť na víťaznú vlnu.
Michalovce sú aktuálne posledným tímom v tabuľke, keď majú na konte iba dva body a suverénne najhoršiu defenzívu s 30 inkasovanými gólmi. K zmene tak prišlo aj na trénerskej lavičke, keď po vzájomnej dohode skončil hlavný tréner Juraj Faith, neskôr ho napodobnil aj asistent Ivan Droppa. Michalovce sa však v Banskej Bystrici pokúsia ukončiť svoju štvorzápasovú sériu bez bodu.
Posledných päť vzájomných zápasov:
Banská Bystrica 5-4 Michalovce
Michalovce 2-1 Banská Bystrica
Banská Bystrica 2-1 Michalovce
Michalovce 2-5 Banská Bystrica
Banská Bystrica 4-2 Michalovce
Banská Bystrica sa stala posledným neporazeným tímom v aktuálnom ročníku Tipsport ligy, no po vynikajúcej bilancii sa výsledkovo prepadla. Po nevydarenom zápase so Slovanom Bratislava (4:5pp), kedy prišla o trojgólové vedenie počas jedného oslabenia, nedokázala uspieť ani na ľade Liptovského Mikuláša (3:4). Doma proti "líškam" sa tak pokúsia zverenci Vlastimila Wojnara znovu naskočiť na víťaznú vlnu.
Michalovce sú aktuálne posledným tímom v tabuľke, keď majú na konte iba dva body a suverénne najhoršiu defenzívu s 30 inkasovanými gólmi. K zmene tak prišlo aj na trénerskej lavičke, keď po vzájomnej dohode skončil hlavný tréner Juraj Faith, neskôr ho napodobnil aj asistent Ivan Droppa. Michalovce sa však v Banskej Bystrici pokúsia ukončiť svoju štvorzápasovú sériu bez bodu.
Posledných päť vzájomných zápasov:
Banská Bystrica 5-4 Michalovce
Michalovce 2-1 Banská Bystrica
Banská Bystrica 2-1 Michalovce
Michalovce 2-5 Banská Bystrica
Banská Bystrica 4-2 Michalovce
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.