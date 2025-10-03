ONLINE: HC Prešov - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (8. kolo)

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a HC Košice dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HC Košice dnes LIVE (hokej, 8. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
03.10.2025 o 18:00
8. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní východniarskeho derby medzi HC Prešov a HC Košice v rámci 8. kola Tipsport ligy.
HC Prešov
Domáci Prešov sa momentálne nachádza na desiatej priečke tabuľky so šiestimi bodmi, dvomi víťazstvami a skóre 14:26. Tím sa ocitol v neľahkej situácii, keď po nevydarenom zápase s Liptovským Mikulášom skončil tréner Pēteris Skudra a mužstvo je aktuálne bez hlavného kouča. Prešovčania však ukázali, že vedia zabrať, keď naposledy zvíťazili v Michalovciach 5:2.
HC Košice
Košiciam patrí aktuálne šieste miesto v tabuľke, na konte majú 12 bodov a skóre 23:18. Ich forma je kolísavá, v posledných piatich zápasoch si pripísali dve výhry a tri prehry. Naposledy nestačili doma na Zvolen po tesnej prehre 1:2 po predĺžení, predtým podľahli aj Nitre 3:4, no zdolali Spišskú Novú Ves 5:1 aj Poprad 5:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.