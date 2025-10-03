ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (8. kolo)

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
03.10.2025 o 18:00
8. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Rozhodca: Orolin, Jobbágy – Staššák, Stanzel.
Úvodné zostavy:
HK DUKLA Trenčín: Hrenák (Junca) – Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Laurenčík, Kalis, Nikmon – Ahl, Vitolinš, Leskinen – Lapšanský, Bellerive, Josling – Záborský, Šiška, Dudáš – Hudec, Krajč, Krajčovič
Tréner: Tommi Hämäläinen
HC Slovan Bratislava: Andrisík (Kiviaho) – Maier, O´Connor, Bačik, Acolatse, Fabuš, Královič, Ličko – Dmowski, Elson, Bondra – Takáč, Marcinko, Varga – Jendek, Petrek, Šimun – Kukumberg, Solenský, Petriska
Tréner: Bradley Tapper
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 8. kola Tipsport Ligy medzi HK DUKLA Trenčín a HC Slovan Bratislava.
Trenčín je po siedmich kolách na 5. mieste s 13 bodmi. Na konte má 3 výhry v riadnom hracom čase, 2 výhry po predĺžení a 2 prehry v riadnom hracom čase. Vyhral úvodné 4 zápasy a to so Spišskou Novou Vsou, Nitrou, Zvolenom a Prešovom. Následne prehral s Banskou Bystricou a Žilinou. Naposledy doma porazil Poprad 3:0. Najproduktívnejšími hráčmi sú so 6 bodmi Leskinen a Bellerive.
Slovan je na tom o 2 miesta a 2 body lepšie. Zo 7 zápasov vyhral 4 v riadnom hracom čase, 1 vyhral po predĺžení a 1 po predĺžení a 1 v riadnom hracom čase prehral. Výhry si pripísal so Spišskou Novou Vsou, Zvolenom, Prešovom, Banskou Bystricou a Źilinou. Prehry na domácom ľade s Košicami a Nitrou. Momentálne ťahá šnúru 4 výhier v rade. Najproduktívnejšími hráčmi sú s 8 bodmi Varga a Takáč.
Naposledy sa tieto tímy stretli vo februári tohto roka, vtedy sa z víťazstva tešil po výsledku 4:2 Trenčín.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.