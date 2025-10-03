ONLINE: HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (8. kolo)

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves dnes LIVE (hokej, 8. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
03.10.2025 o 18:00
8. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
9' minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 8.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen sa po štyroch prehrách v úvode rozbehol a po nedeľnej výhre v Košiciach 2:1 po predĺžení ťahá sériu troch výhier v rade. Napriek tomu to ale aktuálne stačí iba na priebežné ôsme miesto v tabuľke. Rytieri určite chcú v tabuľke stúpať a tak im nezostáva nič iné len bodovať. Ideálnu príležitosť majú už dnes proti Spišiakom, ktorým tiež úvod sezóny nevychádza podľa predstáv. Výborne sa rozohral prvý domáci center Cole Cassels, ktorý aj v nedeľu asistoval pri oboch zvolenských góloch v Steel Aréne. V celkovej produktivite súťaže sa delí o tretie miesto s Michalovským Martelom. Cassels má v siedmych zápasoch bilanciu (1+9) a v hodnotení +/- má +5 (najlepšie z HKM).
Spišská Nová Ves hrá ako na hojdačke. Slabých súperov tesne poráža, ale so silnými prehráva. Rysy strieľajú málo gólov a práve tieto góly im v konečnom účtovaní nakoniec chýbajú. V tabuľke im patrí nelichotivé 9.miesto. Vedenie Spišiakov na to zareagovalo aj prvým ukončením zmluvy. V pondelok sa rozlúčili s kanadským útočníkom Anthonym Salinitrim, ktorému sa podľa vedenia nepodarilo splniť vysoké nároky pre legionára, ktorý musí patriť k rozdielovým hráčom. Prebudiť by sa však mali aj slovenskí hráči, nakoľko v prvej šestke produktivity Rysov je zatiaľ jediný slovák – Branislav Rapáč. A to je málo. Ostatní slováci strelili dokopy iba tri góly. Na efektivitu sa sťažoval v rozhovoroch aj tréner Peter Oremus. Či budú Rysy efektívnejší dnes vo Zvolene uvidíme už dnes po 18-tej hodine.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.