ONLINE: HK Poprad - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (8. kolo)

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a HK Nitra dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Nitra dnes LIVE (hokej, 8. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
03.10.2025 o 18:00
8. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
V 8. kole Tipsport ligy hostí Poprad Nitru. Stretnutie sa začína o 18:00.
Poprad je predposledný jedenásty, na konte má tri body. Šesť zápasov prehral, zvíťazil iba jedenkrát, keď na domácom ľade zdolal aktuálne posledné Michalovce 5:4. Na desiaty Prešov strácajú Popradčania tri body. V minulom kole podľahli Trenčínu 0:3.
Nitre patrí 4. priečka so ziskom 15 bodov. Prvé dva zápasy sezóny prehrala, no odvtedy zvíťazila päťkrát za sebou. Na vedúcu Žilinu stráca iba jeden bod. Nitrania zvíťazili v minulom kole na ľade Spišskej Novej Vsi 2:1.
