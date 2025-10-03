ONLINE: HK Poprad - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (8. kolo)

HK Poprad - HK Nitra: ONLINE prenos z 8. kola Tipsport ligy.
HK Poprad - HK Nitra: ONLINE prenos z 8. kola Tipsport ligy.
Sportnet|3. okt 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 8. kola Tipsport ligy: HK Poprad - HK Nitra.

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a HK Nitra dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Nitra dnes LIVE (hokej, 8. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
03.10.2025 o 18:00
8. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
V 8. kole Tipsport ligy hostí Poprad Nitru. Stretnutie sa začína o 18:00.

Poprad je predposledný jedenásty, na konte má tri body. Šesť zápasov prehral, zvíťazil iba jedenkrát, keď na domácom ľade zdolal aktuálne posledné Michalovce 5:4. Na desiaty Prešov strácajú Popradčania tri body. V minulom kole podľahli Trenčínu 0:3.

Nitre patrí 4. priečka so ziskom 15 bodov. Prvé dva zápasy sezóny prehrala, no odvtedy zvíťazila päťkrát za sebou. Na vedúcu Žilinu stráca iba jeden bod. Nitrania zvíťazili v minulom kole na ľade Spišskej Novej Vsi 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

