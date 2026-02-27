ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (51. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 51. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 51. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
27.02.2026 o 17:30
51. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prehľad
Rozhodca: Crman, Krajčík – Pribula, Bezák.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 51. kola TIPSPORT ligy medzi HK Spišská Nová Ves a HKM Zvolen.
Spišská Nová Ves je na 7. mieste tabuľky so ziskom 72 bodov. Na šiesty Poprad stráca 6 bodov a ešte živí nádej na priamy postup do play-off. Z 50 odohraných zápasov má na konte 24 výhier (19 po riadnom hracom čase) a 26 prehrali (21 po riadnom hracom čase). Naposledy prehrala v Nitre 3:5. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 40 bodmi Martel.
Zvolen je na 10. mieste so ziskom 64 bodov. Na barážovú 11. pozíciu Trenčína má náskok 9 bodov. Z 50 odohraných zápasov vyhral 23 (14 po riadnom hracom čase) a prehral 27 (23 po riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolal Košice 4:3 po predĺžení. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 46 bodmi Marcinek.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa vo Zvolene z víťazstva 5:2 tešili Spišiaci.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.