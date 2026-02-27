ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (51. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 51. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 51. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
27.02.2026 o 17:30
51. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 51. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK DUKLA Michalovce a HC MONACObet Banská Bystrica.
Situácia v tabuľke je jasná. Zatiaľ čo Michalovce majú prinajlepšom zaručený postup do predkola, Banská Bystrica si môže už dnes zabezpečiť postup priamo do štvrťfinále. Na ľade súpera sa jej však v poslednej dobe príliš nedarí, keď uspela v jedinom zápase z posledných osem. Hoci sa Michalovčania prezentujú doma nevyrovnanými výkonmi, naposledy uspeli v tesnej dráme so Zvolenom 4:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.