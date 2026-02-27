ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (51. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 51. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 51. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
27.02.2026 o 18:00
51. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Príjemný dobrý deň z Liptovského Mikuláša, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu 51. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš privítajú na domácom ľade hráčov Vlci Žilina. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Liptovskému Mikulášu patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné ôsme miesto so ziskom 68 bodov. Zverenci českého trénera Aleša Tottera v poslednom doterajšom zápase prehrali v Banskej Bystrici 2:3 (góly HK 32 Záborský, Šandor). Najproduktívnejším hráčom tímu je Dawson Tritt, ktorý má na svojom konte 38 kanadských bodov (13+25). Najlepším strelcom tímu je Jakub Sukeľ, ktorý zaznamenal 17 gólov.
Žiline patrí v tabuľke Tipsport ligy priebežné štvrté miesto so ziskom 80 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci Milana Bartoviča porazili na domácom ľade Slovan Bratislava 3:2 po predĺžení (góly Vlkov Gachulinec, Mucha, Miller). Najproduktívnejším hráčom Žiliny je Kanaďan Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 49 kanadských bodov (18+31). Brankárskou jednotkou tímu je rovnako Kanaďan Connor LaCouvée, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,70%-
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:
18.1.2026 Žilina – Liptovský Mikuláš 3:2
16.11.2025 Liptovský Mikuláš – Žilina 3:1
3.10.2025 Žilina – Liptovský Mikuláš 1:3
Zápas sa teda začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.