ONLINE: HC Prešov - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (51. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HC Košice dnes hrajú zápas 51. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 51. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
27.02.2026 o 18:00
51. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Lesay, Žák – Gegáň, Hercog.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 51. kola TIPSPORT ligy medzi HC Prešov a HC Košice.
Prešovčania už s určitosťou skončia na poslednom mieste tabuľky a budú tak o udržanie v najvyššej súťaži bojovať v baráži. Z 50 zápasov vyhrali len 13 (9 po riadnom hracom čase) a až 37 prehrali (35 po riadnom hracom čase). Naposledy doma podľahli Michalovciam 2:7. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 26 bodmi Avtsin.
Košice sú s 90 bodmi tretie. Z 50 zápasov vyhrali 28 (26 po riadnom hracom čase) a prehrali 22 (14 po riadnom hracom čase). Naposledy prehrali vo Zvolene 3:4 po predĺžení. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 48 bodmi Petráš.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 4:2 tešili Košičania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.