Víťazná jazda lídra pokračuje. Nitra ako prvá prelomila 100-bodovú métu

Hokejisti Nitry zvíťazili na ľade HC Košice 4:2 v šlágri 49. kola Tipsport ligy. Svoju víťaznú sériu predĺžili na sedem zápasov a ako prvý tím v sezóne dosiahli sto bodov v sezóne.
Na čele tabuľky si udržali trojbodový náskok pred Slovanom Bratislava, ktorý si poradil s Banskou Bystricou 6:3.
Pre Košičanov to bola tretia prehra z predošlých štyroch zápasov. Prvý zápas v prebiehajúcej sezóne odohral obranca Radek Deyl, ktorý sa do košickej zostavy vrátil po dlhodobých zdravotných problémoch.
Prvýkrát od 26. októbra v nej figuroval útočník Peter Repčík. Slovan dosiahol proti Banskej Bystrici tretie víťazstvo za sebou.
Hráči Vlci Žilina triumfovali na ľade Dukly Trenčín 5:1. Pre hostí to bolo štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov, domáci naopak neuspeli v siedmom z ôsmich duelov v sérii. Michalovce zdolali Zvolen 4:3.
V tabuľke sú na 10. mieste o skóre za svojím piatkovým súperom, ktorý na Zemplíne utrpel štvrtú prehru za sebou.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Liptovský Mikuláš zvíťazili nad Prešovom 6:0. V tabuľke si upevnili ôsme miesto, nováčik je posledný bez šance vyhnúť sa baráži o udržanie sa v najvyššej súťaži.
Hráči HK Spišská Nová Ves prehrali s Popradom 3:4 po predĺžení. O zisku dvoch bodov pre „kamzíkov" rozhodol svojím druhým gólom v zápase Andrew Calof.
Tipsport liga - 49. kolo:
Liptovský Mikuláš - Prešov 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Góly: 8. Farren (Tritt, Jendroľ), 9. Podolinský (Fekiač), 22. Tritt (Vojtech, Farren), 34. Sukeľ (Flood), 49. Ferkodič (Flood), 57. Farren (Šandor, Robertson).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Trenčín - Žilina 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Góly: 53. Bellerive (Ullman, Descheneau) – 13. Tkáč (Gachulinec), 14. Walega (Ranford, Chicoine), 35. Vašaš (Galamboš, Koyš), 44. Korenčik (Tkáč, Galamboš), 48. Koyš (Galamboš).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Michalovce - Zvolen 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Góly: 2. Varga (Safaralejev, Lichanec), 33. Martel (Roy, Virtanen), 36. Virtanen, 50. Safaralejev (Bartánus, Meliško) - 2. Kudrna, 16. Valach (Fekiač, Lunter), 40. Durandeau (Berger).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Slovan Bratislava - Banská Bystrica 6:3 (1:0, 1:3, 4:0)
Góly: 1. Pecararo (Dmowski), 25. Dmowski (Pecararo, Bondra), 43. Dmowski (Pecararo), 45. Varga, 57. Pecararo (Jendek, Janus), 60. O'Connor – 24. Ondrušek (Tomka), 26. Myklucha (Faith, Lucas), 27. Kukuča (Šoltés, Dunkley).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Košice - Nitra 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Góly: 19. Krivošík (A. Bartoš), 52. Krivošík (A. Bartoš, Plochotnik) - 3. Passolt (Krištof), 15. Lawrence (Turanský, Chrenko), 35. Paulovič (Krištof, Passolt), 60. Čederle (Lawrence).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Spišská Nová Ves - Poprad 3:4 pp (2:0, 1:2, 0:1 - 0:1)
Góly: 2. Karaffa (Surák), 8. Džugan (Števuliak), 32. Savoie (D. Martel, McIsaac) – 27. Urbánek (Šotek, Bodák), 28. Calof (Török, Bjalončík), 47. Majdan (Sproul), 63. Calof (Bodák).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>