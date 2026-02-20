ONLINE: HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (49. kolo)

HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 49. kola Tipsport ligy.
Sportnet|20. feb 2026 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 49. kola Tipsport ligy: HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen.

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 49. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 49. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
20.02.2026 o 17:30
49. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo 49. kola Tipsport ligy medzi HK DUKLA Michalovce a HKM Zvolen.

Michalovce nemajú na záver základnej časti najlepšiu formu, keď prehrali 3 zo 4 zápasov, no na 11. barážovú priečku majú stále náskok 5 bodov.

Zvolen taktiež nemá ideálnu formu, keď prehrali v uplynulých troch zápasoch a sú len o 1 miesto a 3 body pred Michalovcami. Dnešný duel tak bude ideálnou príležitosťou pre oba tímy vrátiť sa na víťaznú vlnu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

