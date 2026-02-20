ONLINE: HC Košice - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (49. kolo)

Hokejisti HC Košice a HK Nitra dnes hrajú zápas 49. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 49. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
20.02.2026 o 17:30
49. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prehľad
Rozhodca: Orolin, Lesay – Tomáš, Pribula.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 49. kola TIPSPORT ligy medzi HC Košice a HK Nitra.
Košičania sú na 3. mieste tabuľky so ziskom 89 bodov. Z 48 odohraných zápasov majú na konte 28 výhier (26 po riadnom hracom čase) a 20 prehier (13 po riadnom hracom čase). Naposledy prehrali v Spišskej Novej Vsi 2:6. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 48 bodmi Petráš.
Nitrania sú lídrom súťaže. Na konte majú 97 bodov. Z 48 odohraných zápasov vyhrali 33 (27 po riadnom hracom čase) a 15 prehrali (11 po riadnom hracom čase). Naposledy vyhrali v Liptovskom Mikuláši 3:0. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 38 bodmi Paulovič.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 3:2 tešili hokejisti Nitry.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.