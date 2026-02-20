ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (49. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 49. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 49. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
20.02.2026 o 17:30
49. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prehľad
Rozhodca: Stano, J. Konc ml. – Bezák, Tichý.
Prenos
V 49. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Banskú Bystricu. Úvodné buly je na programe o 17:30.
Slovan sa nachádza na 2. mieste, na konte má 94 bodov. Na prvú Nitru stráca tri body, pred tretími Košicami má náskok päť bodov. Slovan po štyroch prehrách za sebou v posledných dvoch zápasoch zvíťazil, v minulom kole zdolal Prešov 2:1 po predĺžení.
B. Bystrici patrí 5. priečka so ziskom 80 bodov. Na štvrtú Žilinu stráca dva body, pred šiestym Popradom má náskok šesť bodov. Banskobystričania vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zvíťazili nad Duklou Trenčín 4:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.