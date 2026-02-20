ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (49. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC Prešov dnes hrajú zápas 49. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 49. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
20.02.2026 o 17:30
49. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 49. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HC Prešov.
Úvodné buly je naplánované na 17:30.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 8. mieste so 65 bodmi na svojom konte so skóre 145:160. V 48. kole Liptáci hrali na ľade Zvolena, kde vyhrali 6:4.
HC Prešov
Hokejistom Prešova patrí posledná 12. priečka, doposiaľ nazbierali 37 bodov so skóre 92:182. Prešovčania v 48. kole prehrali na domácom ľade s HC Slovan Bratislava 1:2 po predĺžení.
