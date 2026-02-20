ONLINE: HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (49. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 49. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 49. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
20.02.2026 o 17:30
49. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Príjemný dobrý večer z Trenčína, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 48. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti HK Dukla Trenčín privítajú na domácom ľade hráčov Vlci Žilina. Zápas sa začína o 17:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Trenčínu patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné jedenáste miesto so ziskom 54 bodov. Zverenci trénera Todda Bjorkstranda v poslednom doterajšom zápase prehrali v Banskej Bystrici 1:4 (gól Dukly Bubela). Najproduktívnejším hráčom tímu je Phil Varone, ktorý má na svojom konte 36 kanadských bodov (10+26). Brankárskou jednotkou tímu je Francúz Julian Junca, ktorého úspešnosť zákrokov je 92,48%. Aktuálne je však v tíme reprezentácie Francúzska na ZOH.
Žiline patrí v tabuľke Tipsport ligy priebežné štvrté miesto so ziskom 82 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča prehrali v Poprade 1:4 (gól Žiliny Miller). Najproduktívnejším hráčom tímu je Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 47 kanadských bodov (18+29). Brankárskou jednotkou tímu je Kanaďan Connor LaCouvée, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,62%.
Zápas sa teda v Trenčíne začína o 17:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.