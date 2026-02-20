ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (49. kolo)

HK Spišská Nová Ves - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 49. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|20. feb 2026 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 49. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - HK Poprad.

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Poprad dnes hrajú zápas 49. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 49. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
20.02.2026 o 17:30
49. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 49. kola Tipsport Ligy, v ktorom sa stretnú HK Spišská Nová Ves a HK Poprad.

Spišská Nová Ves sa momentálne nachádza na 7. mieste tabuľky so ziskom 71 bodov. Forma Spišskej je veľmi silná – zo svojich posledných piatich zápasov dokázala vyhrať štyri. Domáci naposledy deklasovali Košice 6:2, predtým si poradili s Michalovcami 3:2 či Slovanom Bratislava 2:1, zdolali aj Liptovský Mikuláš 4:1. Jedinú prehru zaznamenali na ľade Košíc, kde prehrali 1:3.

HK Poprad

Poprad je o stupienok vyššie, na 6. mieste s 74 bodmi. Poprad naopak v posledných dueloch zaznamenal tri výhry a dve prehry. Z posledných piatich zápasov zvíťazil nad Žilinou 4:1, doma nad Banskou Bystricou 5:2 a zdolal aj Prešov 5:2, no prehral v Košiciach 1:3 a v Michalovciach 1:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

