Košičania doma naďalej dominujú. Slovan ukončil sériu prehier a Prešov sa baráži nevyhne

Na snímke vľavo brankár Filip Belanyi (Poprad) inkasuje prvý gól, vpravo autor gólu Šimon Petráš (Košice).
Na snímke vľavo brankár Filip Belanyi (Poprad) inkasuje prvý gól, vpravo autor gólu Šimon Petráš (Košice). (Autor: TASR)
13. feb 2026 o 21:51
Pozrite si súhrn výsledkov 47. kola Tipsport ligy.

Hokejisti Nitry zvíťazili v piatkovom dueli 47. kola Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša 3:0.

Líder tabuľky zaknihoval šiesty triumf za sebou, fínsky brankár Jasper Patrikainen si pripísal šieste čisté konto v sezóne.

Hráči Slovana Bratislava uspeli v stretnutí s HKM Zvolen 4:3. „Belasí“ tak ukončili sériu štyroch prehier a „rytierov“ zdolali vo všetkých šiestich vzájomných zápasoch v základnej časti. V tabuľke majú na druhom mieste naďalej päťbodovú stratu na lídra z Nitry. 

Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 47. kola Tipsport ligy nad HK Poprad 3:1 a upevnili si priebežné tretie miesto v tabuľke.

Bolo to pre nich siedme domáce víťazstvo v rade. Popradčania prehrali druhý zápas za sebou a figurujú na 6. mieste.

Trenčín zvíťazil v súboji dvoch najslabších tímov nad Prešovom 3:1. Šarišania po tejto prehre stratili už aj matematickú šancu, že sa z poslednej 12. priečky posunú na desiatu a vyhnú sa baráži.

Trenčania ukončili sériu piatich prehier a na 11. mieste majú odstup päť bodov od desiatych Michaloviec.

Tipsport liga - 47. kolo:

Žilina - Banská Bystrica 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Góly: 7. Mucha (Ranford, Walega), 41. Walega (O. Kotvan, Miller), 51. Juščák (Baláž, F. Dej), 58. Kolenič (Koyš), 59. Baláž (Juščák) - 30. Česánek (Paučík, Tomka)

Košice - Poprad 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Góly: 4. Petráš, 23. Lamper (Petráš, Ferenc), 59. Mikúš (Rosandič, Bučko) - 41. Török (Sproul)

Michalovce - Spišská Nová Ves 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Góly: 33. Šmida (Virtanen, J. Martel), 39. Kubka (J. Martel, Matta) - 5. D. Martel (Savoie, Viedenský), 38. Paločko (Žiak), 46. D. Martel.

Liptovský Mikuláš - Nitra 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Góly: 5. Molnár (Lacka), 43. Turanský (Graham, Krištof), 59. Passolt (Krištof, Paulovič)

Trenčín - Prešov 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 26. Lapšanský (Šiška, Descheneau), 28. Šiška (Descheneau, Ullman), 60. Bellerive (Ullman, Varone) - 30. Frič (Cormier, Valigura)

Slovan Bratislava - Zvolen 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Góly: 19. Pecararo (O'Connor, Dmowski), 28. Petriska (Královič), 47. Jendek (O'Connor, Bakoš), 55. Bakoš (Elson, Marcinko) - 22. Jääskeläinen (Cassels, Golian), 42. Durandeau (Cassels, Berger), 60. Hecl (Zuzin, Berger)

dnes 21:51
