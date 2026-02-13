Košičania doma naďalej dominujú. Slovan ukončil sériu prehier a Prešov sa baráži nevyhne

Hokejisti Nitry zvíťazili v piatkovom dueli 47. kola Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša 3:0.
Líder tabuľky zaknihoval šiesty triumf za sebou, fínsky brankár Jasper Patrikainen si pripísal šieste čisté konto v sezóne.
Hráči Slovana Bratislava uspeli v stretnutí s HKM Zvolen 4:3. „Belasí“ tak ukončili sériu štyroch prehier a „rytierov“ zdolali vo všetkých šiestich vzájomných zápasoch v základnej časti. V tabuľke majú na druhom mieste naďalej päťbodovú stratu na lídra z Nitry.
Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 47. kola Tipsport ligy nad HK Poprad 3:1 a upevnili si priebežné tretie miesto v tabuľke.
Bolo to pre nich siedme domáce víťazstvo v rade. Popradčania prehrali druhý zápas za sebou a figurujú na 6. mieste.
Trenčín zvíťazil v súboji dvoch najslabších tímov nad Prešovom 3:1. Šarišania po tejto prehre stratili už aj matematickú šancu, že sa z poslednej 12. priečky posunú na desiatu a vyhnú sa baráži.
Trenčania ukončili sériu piatich prehier a na 11. mieste majú odstup päť bodov od desiatych Michaloviec.
Tipsport liga - 47. kolo:
Žilina - Banská Bystrica 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Góly: 7. Mucha (Ranford, Walega), 41. Walega (O. Kotvan, Miller), 51. Juščák (Baláž, F. Dej), 58. Kolenič (Koyš), 59. Baláž (Juščák) - 30. Česánek (Paučík, Tomka)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Košice - Poprad 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 4. Petráš, 23. Lamper (Petráš, Ferenc), 59. Mikúš (Rosandič, Bučko) - 41. Török (Sproul)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Michalovce - Spišská Nová Ves 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly: 33. Šmida (Virtanen, J. Martel), 39. Kubka (J. Martel, Matta) - 5. D. Martel (Savoie, Viedenský), 38. Paločko (Žiak), 46. D. Martel.
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Liptovský Mikuláš - Nitra 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly: 5. Molnár (Lacka), 43. Turanský (Graham, Krištof), 59. Passolt (Krištof, Paulovič)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Trenčín - Prešov 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly: 26. Lapšanský (Šiška, Descheneau), 28. Šiška (Descheneau, Ullman), 60. Bellerive (Ullman, Varone) - 30. Frič (Cormier, Valigura)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Slovan Bratislava - Zvolen 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Góly: 19. Pecararo (O'Connor, Dmowski), 28. Petriska (Královič), 47. Jendek (O'Connor, Bakoš), 55. Bakoš (Elson, Marcinko) - 22. Jääskeläinen (Cassels, Golian), 42. Durandeau (Cassels, Berger), 60. Hecl (Zuzin, Berger)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>