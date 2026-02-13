ONLINE: Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (47. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 47. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 47. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
13.02.2026 o 17:30
47. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0)
2' minúta
Prebiehajúci
B. Bystrica
Prehľad
Rozhodca: Novák, Výleta – Frimmel, Hercog.
Prenos
01:25
Zaujímavý úvod Vlkov prebudil žilinské tribúny a tie okamžite ženú svojich miláčikov do útoku.
00:58
Ďalšia veľká šanca Žiliny! Ranford spoza bránky našiel Baláža pred bránkou hostí, Rabčan však znovu vytiahol skvelý zákrok!
00:15
Hneď v úvode zápasu šanca Žiliny, Jakub Kolenič však zoči – voči Eugenovi Rabčanovi nepochodil!
00:01
Úvodné buly zápasu patri hokejistom Žiliny.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Žilinským štadiónom zaznie hymna Slovenskej republiky a po nej sa začne samotný zápas.
Príjemný dobrý večer zo Žiliny, zápas sa o malú chvíľku začne.
Úvodné zostavy:
Vlci Žilina: LaCouvée (Rychlík) – Chicoine, Korenčík, O. Kotvan, Miller, Holenda, Gachulinec, Ranford – Korczak, Baláž, Tkáč – Walega, Kolenič, Koyš – Galamboš, Vašaš, Mucha – R. Dej, Juščák.
Tréner: Milan Bartovič
HC MONACObet Banská Bystrica: Rabčan (Mitens) – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Michalčin, Česánek, D. Stránský, Čunderlík – R. Faith, Myklucha, Turnbull – M. Valach, Dunkley, Kukuča – Kabáč, Ondrušek, Jasenec – Tomka, Sedliačik.
Tréner: Vlastimil Wojnar
Rozhodca: Novák, Výleta – Frimmel, Hercog.
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 47. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HC MONACObet Banská Bystrica. Zápas sa pod Dubňom začína o 17:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v tabuľke Tipsport ligy štvrté miesto so ziskom 79 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča zdolali na domácom ľade HKM Zvolen 4:2 (góly Žiliny Tkáč, Chicoine, Koyš a Vašaš). Najproduktívnejším hráčom tímu je Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 46 kanadských bodov (18+28). Brankárskou jednotkou tímu je Kanaďan Connor LaCouvée.
Banskej Bystrici patrí v tabuľke Tipsport ligy priebežné piate miesto so ziskom 77 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Vlastimila Wojnara porazili na domácom ľade HC Prešov 4:1 (góly BB 3x Turnbull, Kabáč). Najproduktívnejším hráčov Baranov je Carter Turnbull, ktorý má na svojom konte 60 kanadských bodov (30+30).
Zápas sa v Žiline začína o 17:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.