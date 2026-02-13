ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (47. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Nitra dnes hrajú zápas 47. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 47. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
13.02.2026 o 18:00
47. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 47. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HK Nitra.
Úvodné buly je naplánované na 18:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 9. mieste so 62 bodmi na svojom konte so skóre 139:153. V 46. kole Liptáci na domácom ľade porazili HC Košice 3:1.
HK Nitra
Hostia z Nitry sa nachádzajú v tabuľke na 1. priečke. Na svojom konte majú 94 bodov so skóre 160:113. Nitrania v poslednom kole hrali v Trenčíne, kde vyhrali 3:2.
Úvodné buly je naplánované na 18:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 9. mieste so 62 bodmi na svojom konte so skóre 139:153. V 46. kole Liptáci na domácom ľade porazili HC Košice 3:1.
HK Nitra
Hostia z Nitry sa nachádzajú v tabuľke na 1. priečke. Na svojom konte majú 94 bodov so skóre 160:113. Nitrania v poslednom kole hrali v Trenčíne, kde vyhrali 3:2.