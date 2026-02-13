ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (47. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 47. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 47. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
13.02.2026 o 17:30
47. kolo
Michalovce
0:0
(0:0)
2' minúta
Prebiehajúci
Spišská N. Ves
Prenos
01:38
Po ďalšom zásahu Suráka sa bude vhadzovať v útočnom pásme.
01:26
Zakročiť musel brankár Surák, ktorý zneškodnil dorážku od Fominykha.
00:50
Hostia podnikali prvý ofenzívny výpad, keď sa snažili presadiť z pravej strany.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK DUKLA Michalovce: Glosár (Durný) – Bindulis, J. Marcinko, Meliško, Kubka, Macejko, Stripai, Roman – Virtanen, Roy, J. Martel – Spodniak, Kytnár, Matta – Fominykh, Šmida, Bartánus – Safaraleyev, Lichanec, A. Varga.
HK Spišská Nová Ves: Surák (Godla) – McIsaac, Groch, Ališauskas, A. Žiak, Barcík, Romaňák, Tóth, Vartovník – Savoie, G. Hain, D. Martel – Giľák, Viedenský, Stas – Števuliak, Paločko, Džugan – Vandas, Will, Bačo.
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 47. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK DUKLA Michalovce a HK Spišská Nová Ves.
Hoci sa v rámci posledných vzájomných zápasov na ľade Michaloviec tešili z troch víťastiev v rade domáci hokejisti, o niečo lepšou formou sa môžu pochvaliť Spišiaci, ktorí zvíťazili v šiestich dueloch z posledných sedem. Patrí im tak zároveň 7. pozícia v tabuľke, zatiaľ čo Michalovciam 10-ta.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.