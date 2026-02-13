ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (47. kolo)

HK Dukla Trenčín - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 47. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 47. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
13. feb 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 47. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HC Prešov.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Prešov dnes hrajú zápas 47. kola Tipsport ligy.

Vítam všetkých fanúšikov slovenského hokeja pri tomto online textovom prenose, v ktorom vám prinesieme to najdôležitejšie zo zápasu medzi HK DUKLA Trenčín a HC Prešov. Oba tímy sa nachádzajú na chvoste tabuľky. Lepšie vzájomné zápasy majú Trenčania, ktorí zvíťazili nad Prešovom v tejto sezóne v dvoch stretnutiach a raz vyhral práve celok z východu Slovenska.

HK DUKLA Trenčín: Vojaci naposledy odohrali vyrovnaný duel s Nitrou, ale nakoniec prehrali na vlastnom ľade 2:3. Šnúra prehier sa im natiahla na päť zápasov. Dukla je v tabuľke predposledná a hrozí jej baráž o udržanie sa v najvyššej súťaži. Najproduktívnejším hráčom je Phil Varone s 34 kanadskými bodmi.

HC Prešov: Ani Prešovčania nie sú na tom výsledkovo dobre. Ťahajú negatívnu sedemzápasovú šnúru prehier a naposledy podľahli Banskej Bystrici 1:4. V tabuľke sú poslední a na Duklu strácajú až pätnásť bodov. Najlepším hráčom je Alexander Avtsin, ktorý doposiaľ získal 25 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tipsport liga

