ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (47. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Prešov dnes hrajú zápas 47. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 47. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
13.02.2026 o 18:00
47. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov slovenského hokeja pri tomto online textovom prenose, v ktorom vám prinesieme to najdôležitejšie zo zápasu medzi HK DUKLA Trenčín a HC Prešov. Oba tímy sa nachádzajú na chvoste tabuľky. Lepšie vzájomné zápasy majú Trenčania, ktorí zvíťazili nad Prešovom v tejto sezóne v dvoch stretnutiach a raz vyhral práve celok z východu Slovenska.
HK DUKLA Trenčín: Vojaci naposledy odohrali vyrovnaný duel s Nitrou, ale nakoniec prehrali na vlastnom ľade 2:3. Šnúra prehier sa im natiahla na päť zápasov. Dukla je v tabuľke predposledná a hrozí jej baráž o udržanie sa v najvyššej súťaži. Najproduktívnejším hráčom je Phil Varone s 34 kanadskými bodmi.
HC Prešov: Ani Prešovčania nie sú na tom výsledkovo dobre. Ťahajú negatívnu sedemzápasovú šnúru prehier a naposledy podľahli Banskej Bystrici 1:4. V tabuľke sú poslední a na Duklu strácajú až pätnásť bodov. Najlepším hráčom je Alexander Avtsin, ktorý doposiaľ získal 25 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.