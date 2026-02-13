ONLINE: HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (47. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 47. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 47. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
13.02.2026 o 18:30
47. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 47. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretnú HC Slovan Bratislava a HKM Zvolen.
HC Slovan Bratislava
HC Slovan Bratislava vstupuje do tohto zápasu z 2. miesta tabuľky so ziskom 89 bodov, pričom na vedúcu Nitru stráca päť bodov, no má k dobru jeden zápas. Forma belasých však v poslednom období nie je ideálna, keď z posledných piatich duelov vyhrali iba jeden. Slovan si poradil s Liptovským Mikulášom vysoko 7:1, no následne prišli prehry so Spišskou Novou Vsou 1:2, Nitrou 1:4, Košicami 1:3 a Michalovcami 1:6.
HKM Zvolen
HKM Zvolen sa nachádza na 8. mieste so ziskom 62 bodov a pohybuje sa v strede tabuľky. Zvolenčania vyhrali 3 z posledných 5 zápasov, keď zdolali Duklu Trenčín 7:3, Prešov 5:1 a uspeli aj na ľade Popradu po výhre 4:3 po predĺžení. Na druhej strane prehrali so Žilinou 2:4 a v derby s Banskou Bystricou vysoko 3:7.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.