ONLINE: HC Košice - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (47. kolo)

HC Košice - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 47. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|13. feb 2026 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 47. kola Tipsport ligy: HC Košice - HK Poprad.

Hokejisti HC Košice a HK Poprad dnes hrajú zápas 47. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
13.02.2026 o 17:30
47. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prehľad
Rozhodca: Krajčík, Čahoj – Tvrdoň, Tomáš.
Prenos
Úvodné zostavy:

HC Košice: Riečický (Jurčák) – Rosandić, Bučko, Ferenc, Dakhnovsky, Šedivý, A. Bartoš, Mitro, Kvietok – Mikúš, Jellúš, Petráš – M. Lunter, Krivošík, Chovan – Lamper, Havrila, Rogoň – Liščinský, T. Varga, Plokhotnik.
Tréner: Dan Ceman

HK Poprad: Belányi (Martinko) – Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, McLeod, Romančík – Calof, Cracknell, Bjalončík – Kuľha, Török, A. Nauš – Šotek, Suchý, Majdan – Stanček, Hillebrand, Výhonský.
Tréner: Mike Pellegrims

Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 47. kola TIPSPORT ligy medzi HC Košice a HK Poprad.

Košičania sú na 3. mieste tabuľky so ziskom 86 bodov. Z 46 odohraných zápasov majú na konte 27 výhier (25 po riadnom hracom čase) a 19 prehier (12 po riadnom hracom čase). Naposledy prehrali v Liptovskom Mikuláši 1:3. Najproduktívnejším hráčom tímu je so 46 bodmi Petráš.

Poprad je na 6. mieste tabuľky so ziskom 71 bodov. Z 46 odohraných zápasov má na konte 24 výhier (18 po riadnom hracom čase) a 22 prehier (17 po riadnom hracom čase). Naposledy prehral v Michalovciach 1:4. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 51 bodmi Cracknell.

Tieto tímy sa naposledy stretli v decembri. Vtedy sa z víťazstva 2:0 tešili Košičania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

