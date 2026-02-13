ONLINE: HC Košice - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (47. kolo)

Hokejisti HC Košice a HK Poprad dnes hrajú zápas 47. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 47. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
13.02.2026 o 17:30
47. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prehľad
Rozhodca: Krajčík, Čahoj – Tvrdoň, Tomáš.
Prenos
Úvodné zostavy:
HC Košice: Riečický (Jurčák) – Rosandić, Bučko, Ferenc, Dakhnovsky, Šedivý, A. Bartoš, Mitro, Kvietok – Mikúš, Jellúš, Petráš – M. Lunter, Krivošík, Chovan – Lamper, Havrila, Rogoň – Liščinský, T. Varga, Plokhotnik.
Tréner: Dan Ceman
HK Poprad: Belányi (Martinko) – Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, McLeod, Romančík – Calof, Cracknell, Bjalončík – Kuľha, Török, A. Nauš – Šotek, Suchý, Majdan – Stanček, Hillebrand, Výhonský.
Tréner: Mike Pellegrims
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 47. kola TIPSPORT ligy medzi HC Košice a HK Poprad.
Košičania sú na 3. mieste tabuľky so ziskom 86 bodov. Z 46 odohraných zápasov majú na konte 27 výhier (25 po riadnom hracom čase) a 19 prehier (12 po riadnom hracom čase). Naposledy prehrali v Liptovskom Mikuláši 1:3. Najproduktívnejším hráčom tímu je so 46 bodmi Petráš.
Poprad je na 6. mieste tabuľky so ziskom 71 bodov. Z 46 odohraných zápasov má na konte 24 výhier (18 po riadnom hracom čase) a 22 prehier (17 po riadnom hracom čase). Naposledy prehral v Michalovciach 1:4. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 51 bodmi Cracknell.
Tieto tímy sa naposledy stretli v decembri. Vtedy sa z víťazstva 2:0 tešili Košičania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.