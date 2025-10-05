Forma lídra vzbudzuje rešpekt. Proti Nitre nečakane nastúpil jej milovaný hráč

Marek Slovák v drese Levíc
Sportnet, TASR|5. okt 2025 o 21:50
Pozrite si súhrn výsledkov 9. kola Tipsport ligy.

BRATISLAVA. Hokejisti Nitry pokračujú v Tipsport lige vo víťaznom ťažení. V 9. kole triumfovali na domácom ľade nad Zvolenom 3:2 a zaznamenali už siedmu výhru v sérii.

So ziskom 21 bodov zostávajú na čele súťaže. Hostia zaznamenali druhú prehru za sebou, v tabuľke sú na deviatej pozícii s deviatimi bodmi.

V zostave Zvolena sa nečakane objavil útočník Marek Slovák, ktorý strávil väčšinu kariéry práve v Nitre.

Zvolen má v útoku viacero zranených hráčov, 37-ročného skúseného hokejistu angažoval na striedavý štart z druholigových Levíc.

Na druhom mieste figuruje bratislavský Slovan, ktorý triumfoval na domácom ľade nad HK Poprad 6:5 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 65. minúte v presilovke Ryan O´Connor.

„Belasí“ vyhrali už šiesty duel v sérii, naopak, pre Poprad to bola siedma prehra po sebe a patrí mu posledná priečka.

Tretia Žilina vyhrala v Michalovciach 2:1. „Bol to zodpovedný výkon. Od začiatku zápasu sme mali výborný pohyb, hrali sme výborne v ofenzívnej zóne a rotovali,“ zhodnotil výkon vlkov kouč Milan Bartovič.

Štvrtá Bystrica uspela v Košiciach (3:2) a na piatom mieste je už Liptovský Mikuláš, ktorý zvíťazil v Trenčíne 2:1 po predĺžení a dosiahol štvrtú výhru za sebou.

Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

1.

Carter Turnbull

Banská Bystrica

9

11

5

16

2.

Marc-Olivier Roy

Michalovce

9

2

12

14

3.

Mislav Rosandič

Košice

9

0

12

12

4.

Šimon Petráš

Košice

9

7

4

11

5.

Ryan O'Connor

Slovan

9

4

7

11

Kanadské bodovanie Tipsport ligy

Tipsport liga - 9. kolo

Trenčín - Liptovský Mikuláš 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 30. Bellerive (Josling, Hatala) - 33. Nespala (Réway), 63. Cormier (Flood, Réway)

Spišská Nová Ves - Prešov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 8. Teasdale (Viedenský, Turanský), 48. Laferriere (Tychonick, Giroux) - 11. Buncis (Hudec, Semaňák)

Slovan Bratislava - Poprad 6:5 pp (2:3, 3:0, 0:2 - 1:0)

Góly: 1. Marcinko (Ličko), 3. O´Connor (Petriska), 25. Marcinko (Shinnimin), 29. Takáč (Elson, Bondra), 40. Elson (O´Connor), 65. O´Connor (Takáč) - 7. Cracknell (Calof, Nauš), 14. Lefebvre (Calof, Sproul), 19. Sproul (Lefebvre, Calof), 43. Cracknell (Bracco, Lefebvre), 53. Calof (Sproul, Lefebvre)

Michalovce - Žilina 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Góly: 4. Spodniak (Roy, Bartánus) - 13. Ranford (Baláž, Miller), 51. Korczak (Dubravík, Galamboš)

Nitra - Zvolen 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Góly: 15. Osburn (Passolt, Valent), 29. Bubela (Krištof, Osburn), 36. Lacka - 13. Jääskeläinen (Macek, Marcinek), 33. Šramaty (Marcinek, Brejčák)

Košice - Banská Bystrica 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Góly: 37. Lamper (Repčík, Šedivý), 45. Repčík (Mikúš, Petráš) - 11. Turnbull (Lucas, Myklucha), 32. Kabáč (Zigo, Myklucha), 47. Myklucha (Turnbull, Šoltés)

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

