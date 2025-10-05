Forma lídra vzbudzuje rešpekt. Proti Nitre nečakane nastúpil jej milovaný hráč

BRATISLAVA. Hokejisti Nitry pokračujú v Tipsport lige vo víťaznom ťažení. V 9. kole triumfovali na domácom ľade nad Zvolenom 3:2 a zaznamenali už siedmu výhru v sérii.
So ziskom 21 bodov zostávajú na čele súťaže. Hostia zaznamenali druhú prehru za sebou, v tabuľke sú na deviatej pozícii s deviatimi bodmi.
V zostave Zvolena sa nečakane objavil útočník Marek Slovák, ktorý strávil väčšinu kariéry práve v Nitre.
Zvolen má v útoku viacero zranených hráčov, 37-ročného skúseného hokejistu angažoval na striedavý štart z druholigových Levíc.
Na druhom mieste figuruje bratislavský Slovan, ktorý triumfoval na domácom ľade nad HK Poprad 6:5 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 65. minúte v presilovke Ryan O´Connor.
„Belasí“ vyhrali už šiesty duel v sérii, naopak, pre Poprad to bola siedma prehra po sebe a patrí mu posledná priečka.
Tretia Žilina vyhrala v Michalovciach 2:1. „Bol to zodpovedný výkon. Od začiatku zápasu sme mali výborný pohyb, hrali sme výborne v ofenzívnej zóne a rotovali,“ zhodnotil výkon vlkov kouč Milan Bartovič.
Štvrtá Bystrica uspela v Košiciach (3:2) a na piatom mieste je už Liptovský Mikuláš, ktorý zvíťazil v Trenčíne 2:1 po predĺžení a dosiahol štvrtú výhru za sebou.
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Carter Turnbull
Banská Bystrica
9
11
5
16
2.
Marc-Olivier Roy
Michalovce
9
2
12
14
3.
Mislav Rosandič
Košice
9
0
12
12
4.
Šimon Petráš
Košice
9
7
4
11
5.
Ryan O'Connor
Slovan
9
4
7
11
Tipsport liga - 9. kolo
Trenčín - Liptovský Mikuláš 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 30. Bellerive (Josling, Hatala) - 33. Nespala (Réway), 63. Cormier (Flood, Réway)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Spišská Nová Ves - Prešov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly: 8. Teasdale (Viedenský, Turanský), 48. Laferriere (Tychonick, Giroux) - 11. Buncis (Hudec, Semaňák)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Slovan Bratislava - Poprad 6:5 pp (2:3, 3:0, 0:2 - 1:0)
Góly: 1. Marcinko (Ličko), 3. O´Connor (Petriska), 25. Marcinko (Shinnimin), 29. Takáč (Elson, Bondra), 40. Elson (O´Connor), 65. O´Connor (Takáč) - 7. Cracknell (Calof, Nauš), 14. Lefebvre (Calof, Sproul), 19. Sproul (Lefebvre, Calof), 43. Cracknell (Bracco, Lefebvre), 53. Calof (Sproul, Lefebvre)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Michalovce - Žilina 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Góly: 4. Spodniak (Roy, Bartánus) - 13. Ranford (Baláž, Miller), 51. Korczak (Dubravík, Galamboš)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Nitra - Zvolen 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Góly: 15. Osburn (Passolt, Valent), 29. Bubela (Krištof, Osburn), 36. Lacka - 13. Jääskeläinen (Macek, Marcinek), 33. Šramaty (Marcinek, Brejčák)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Košice - Banská Bystrica 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Góly: 37. Lamper (Repčík, Šedivý), 45. Repčík (Mikúš, Petráš) - 11. Turnbull (Lucas, Myklucha), 32. Kabáč (Zigo, Myklucha), 47. Myklucha (Turnbull, Šoltés)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>