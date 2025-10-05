ONLINE: HK Nitra - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

NITRA. Hokejisti HK Nitra a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HKM Zvolen dnes LIVE (hokej, 9. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.10.2025 o 17:00
9. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 9. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Nitra a HKM Zvolen.
Nitra sa po poslednom kole dostala do čela tabuľky, keď okupuje pozíciu lídra so ziskom 18 bodov a skóre 25:21. Aktuálne navyše ťahá úž šesťzápasovú víťaznú sériu, pričom naposledy uspela s Popradom 3:2. Víťazstvá zaznamenala aj so Spišskou Novou Vsou, Košicami, Michalovcami, Liptovským Mikulášom či Slovanom Bratislava.
Zvolen sa po ťažkom úvode oklepal, keď zaznamenal sériu troch výhier proti Liptovskému Mikulášu, Michalovciam a Košiciam. Naposledy však nestačil na Spišskú Novú Ves po tesnom výsledku 2:3. Medzi najproduktívnejšími hráčmi ligy sa nachádza aj útočník Cole Cassels, ktorý má na svojom konte 11 bodov za gól a 10 asistencií.
Posledných päť vzájomných zápasov na ľade Nitry:
Nitra 4-3sn Zvolen (2025)
Nitra 5-6 Zvolen (2024)
Nitra 3-2 Zvolen (2024)
Nitra 5-1 Zvolen (2024)
Nitra 3-9 Zvolen (2023)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.