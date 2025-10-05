ONLINE: HK Dukla Trenčín - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes LIVE (hokej, 9. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.10.2025 o 15:30
9. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Všetkým fanúšikom slovenského hokeja prajem pekné nedeľné popoludnie! V rámci 9. kola Tipsport ligy privíta HK DUKLA Trenčín na svojom štadióne HK 32 Liptovský Mikuláš.
HK DUKLA Trenčín: Vojaci z posledných štyroch zápasov vyhrali len raz. V piatkovom stretnutí pred viac ako 4000 divákmi neudržali dvojgólové vedenie nad odvekým rivalom zo Slovana Bratislava, ktorému nakoniec aj podľahli 2:3 po predĺžení. Trenčania okupujú stred tabuľky, na konte majú 14 bodov. S piatimi gólmi a dvomi asistenciami je lídrom produktivity Dukly Jordy Bellerive.
HK 32 Liptovský Mikuláš: Liptáci ťahajú trojzápasovú šnúru výhier. Poradili si s Prešovom, Banskou Bystricou a v minulom kole zdolali Žilinu na ich ľade 3:1. V tabuľke majú o bod viac než ich dnešný súper. V tíme figurujú štyria hráči so siedmimi kanadskými bodmi – Jakub Sukeľ, Xavier Cormier, Max Ferkodič a Carter Robertson.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.