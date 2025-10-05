ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Poprad dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Poprad dnes LIVE (hokej, 9. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.10.2025 o 16:00
9. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
V 9. kole Tipsport ligy hostí HC Slovan Bratislava mužstvo HK Poprad. Stretnutie sa začína o 16:00.
Slovan sa nachádza na 2. mieste v tabuľke, na konte má 17 bodov. Na vedúcu Nitru stráca jeden bod, pred treťou Žilinou má naopak náskok jeden bod. Slovanisti vyhrali päť duelov v rade, naposledy dokázali otočiť zápas s Duklou Trenčín, prehrávali 0:2 a napokon zvíťazili 3:2 po predĺžení.
Poprad figuruje na poslednej 12. priečke s 3 bodmi na konte. Bodoval v iba jednom z ôsmich zápasov, šesť duelov v rade prehral. V minulom kole podľahol doma Nitre 2:3. Zápas sa mu podarilo zdramatizovať v tretej tretine gólmi Nauša a Bodáka, no vyrovnať sa Popradčanom už nepodarilo.
