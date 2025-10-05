ONLINE: HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

KOŠICE. Hokejisti HC Košice a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica dnes LIVE (hokej, 9. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.09.2025 o 16:00
7. kolo
Košice
1:2
(0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
65' minúta
Ukončený
Zvolen
Prehľad
Góly a asistencie: 39. Petráš (Bartoš, Krivošík) – 30. Marcinek (Cassels, Jääskeläinen), 65. Beňo (Cassels, Zuzin). Rozhodca: Novák, Kocúr – Šoltés, Knižka.
Prenos
Hokejisti Zvolena zvíťazili v 7. kole TIPSPORT ligy na ľade Košíc 2:1 po predĺžení. Na úvodný gól zápasu sme museli čakať do 30. minúty keď sa presadil hosťujúci Marcinek. V závere druhej tretiny sa presadil domáci Petráš a vyrovnal tak na 1:1. Tento stav svietil na svetelnej tabuli aj na konci tretej tretiny a tak sme smerovali do predĺženia. Dlho to vyzeralo na nájazdovú lotériu, nakoniec 16s pred koncom rozhodol o víťazstve Zvolena Beňo. Zvolen je tak po siedmich kolách na 8. mieste so ziskom 9 bodov. Košice sú momentálne na 6. mieste so ziskom 12 bodov. V ďalšom kole cestujú Košičania na derby do Prešova, Zvolenčania doma privítajú Spišskú Novú Ves.
HC Košice – HKM Zvolen 1:2 (0:0, 1:1, 0:0 – 0:1)
Góly a asistencie: 39. Petráš (Bartoš, Krivošík) – 30. Marcinek (Cassels, Jääskeläinen), 65. Beňo (Cassels, Zuzin). Rozhodca: Novák, Kocúr – Šoltés, Knižka. Vylúčenie: 2:4. Využitie: 0:0. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 0:1, 1:1, 1:2.
Najlepší hráči zápasu:
HC Košice – Šimon Petráš
HKM Zvolen – Pavel Kantor
Koniec zápasu.
64:44
Zvolen dal gól!
Dlho to vyzeralo na nájazdy, no nakoniec sa predsa len rozhodlo v predĺžení a to v prospech Zvolena! Zuzin posunul na Casselsa a ten našiel pred bránou úplne voľného MICHALA BEŇA a ten rozhodol o tom, že Zvolen si domov z Košíc odváža 2 body. Zvolen vyhral 2:1!
Asistencie: Cole Cassels, Peter Zuzin
64:27
Po odraze puku sa bude vhadzovať pred Jurčákom.
64:03
Jurčák s výborným zákrokom pred Marcinekom.
64:00
Začala sa posledná minúta predĺženia.
63:47
Po Petrášovej strele je v tomto predĺžení vôbec prvýkrát prerušená hra.
63:09
Havrila to skúšal nahodiť pred bránu a poslať to pred Lampera. Kantor, ale zakročil svojou hokejkou.
62:39
Puk na hokejkách Košičanov.
62:02
Pri puku už Zvolen, skúšal to Kudrna, no neúspešne.
61:35
Ďalší útok Košíc. Mikúš posunul na Bučka a ten vypálil.
61:10
Repčík skvele vyviezol puk do útočného pásma. Bučko ho, ale stráca.
60:16
Košičania sa dostávajú do útočného pásma, puk má Rosandič.
60:01
Začalo sa predĺženie.
V riadnom hracom čase sme víťaza zápasu nespoznali a tak mierime do predĺženia!
60:00
Tretia tretina sa skončila.
59:44
Zvolen hrá v plnom počte.
59:00
Začala sa posledná minúta tretej tretiny.
58:40
Rosandič posunul na Petráša a ten vypálil, k puku sa takmer na dorážku do odkrytej brány dostal Chovan, ale fantasticky obranný zákrok predviedol Brejčák.
57:56
Zvolenčania vyvážajú puk do útočného pásma.
57:45
Začína sa presilová hra Košíc. Obrovská šanca pre domácich na rozhodnutie zápasu ešte v riadnom hracom čase!
57:44
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen:
Michal Beňo – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
57:44
Na ľade zostáva ležať Krivošík. Košice by tak mali získať v závere tretej tretiny obrovskú výhodu!
57:27
Košičania veľmi blízko možno aj k rozhodnutiu zápasu! Výborný pokus Rosandiča, ktorý tečovali Chovan s Mikúšom, ten len tesne minul bránu Kantora.
55:17
Repčík vysunul Luntera, jeho zakončenie, ale letelo vysoko nad.
54:57
Mikúš so strelou z uhla. Kantor si skvele postrážil jednu zo svojich žrdí.
52:47
Hra sa nám presúva pred Kantora.
51:22
Kudrna skvele doviedol puk do útočného pásma, pred Jurčákom hľadal svojho spoluhráča, ktorému sa síce podarilo jeho prihrávku tečovať, ale bránu netrafil.
51:04
Košice vyhadzujú na zakázané uvoľnenie.
49:39
Ďalší nepríjemný odraz pred Kantorovu bránu po strele Lampera, opäť sa to nepodarilo nikomu využiť.
48:37
Košičania pri puku na vlastnej polovici.
47:01
Wesley s pokusom o strelu, puk, ale netrafil ideálne.
45:53
Hra sa nám po ďalšom zakázanom uvoľnení Zvolena opäť presúva pred Kantora.
45:37
Košičania s nebezpečným tečovaním nahodením, puk odvrátil Kantor svojou hokejkou.
44:22
Zvolenčania opäť vyhodili puk na zakázané uvoľnenie.
43:35
Bartošove nepresné zakončenie sa nepríjemne odrazila od mantinelu priamo pred Kantora, žiaden Košičan to, ale nedokázal využiť.
43:16
Zakázané uvoľnenie od Zvolenčanov.
42:23
Zvolenčania zavreli Košičanov v útočnom pásme. Tvrdou strelou sa prekonať Jurčáka pokúšal aj Valach. Nasleduje vhadzovanie pred Jurčákom.
41:44
Macek s výbornou šancou! Dostal sa až priamo pred Jurčáka a snažil sa ho prekonať backhandom. Skvele, ale zakročil košický brankár!
40:01
Začala sa tretia tretina.
Po druhej tretine aj naďalej Košice remizujú so Zvolenom. Už sme sa, ale dočkali gólov. V 30. minúte poslal Zvolen do vedenia Marcinek. V závere tretiny dokázal vyrovnať Petráš a tak je stav po dvoch tretinách 1:1. Tretia tretina začne o 17:42.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:31
Zvolenčania v útočnom pásme v závere druhej tretiny.
39:00
Začala sa posledná minúta druhej tretiny.
38:52
Zakázanie uvoľnenie Košičanov, hra sa nám vracia pred Jurčáka.
38:22
Košice dali gól!
Košičania vyrovnávajú v závere druhej tretiny! Skvelú prácu odviedol Lunter, ktorý dostal Košice do útočného pásma. Puk posunul na Krivošíka, ktorý našiel voľného Bartoša, ten to skúsil na Kantora, ten, ale jeho strelu vyrazil pred seba, puk našiel ŠIMONA PETRÁŠA, ktorý prudkou strelou prekonáva Kantora. Je vyrovnané, 1:1!
Asistencie: Antonín Bartoš, Filip Krivošík
Košičania vyrovnávajú v závere druhej tretiny! Skvelú prácu odviedol Lunter, ktorý dostal Košice do útočného pásma. Puk posunul na Krivošíka, ktorý našiel voľného Bartoša, ten to skúsil na Kantora, ten, ale jeho strelu vyrazil pred seba, puk našiel ŠIMONA PETRÁŠA, ktorý prudkou strelou prekonáva Kantora. Je vyrovnané, 1:1!
37:21
Kaspick nahadzuje do útočného pásma a spolu so spoluhráčmi ide prestriedať.
36:37
Kaspick v ofsajde, hra sa presúva do stredného pásma.
36:30
Zvolenčania striedajú a od Kantora rozbiehajú ďalšiu útočnú akciu.
35:55
Mikúš nahodil puk do útočného pásma.
35:14
Výborna Rosandičova zadovka a niektorí hráči Košíc sa už tešili z gólu. Rozhodca, ale signalizuje, že sa o gól nejednalo. Z opakovaného záberu sa jednalo o tyč Kantorovej brány!
35:00
Jedno z mála zakázaných uvoľnení od Zvolenčanov, hra sa vracia pred Kantora.
34:38
Kombinácia Lampera a Havrilu. Havrila to skúšal na Kantora, ale jeho strela nemala dostatočnú razanciu ani smer.
34:01
Rozhodca signalizuje Petrášov ofsajd. Pokračovať sa bude v strednom pásme.
33:20
Bartoš skvele vyviezol puk do útočného pásma. Košice stále pri puku.
32:25
Košičania sa nepresným pasom vyháňajú z útočného pásma.
31:42
Repčík s následnou dorážkou z Lunterovej situácie, ani on, ale Kantora neprekonal a Zvolen tak stále v Košiciach vedie.
31:38
Košičania so zaujímavou príležitosťou 2 na 1. Lunterovi sa, ale nepodarilo využiť túto výhodu.
30:21
Košičania sa dostávajú do útočného pásma.
29:22
Zvolen dal gól!
Zvolen ide do vedenia! Všetko to začalo veľmi nepresnou prihrávkou Luntera, ktorý našiel hokejku Jääskeläinena. Ten o pár sekúnd nato posielal puk pred bránu, hľadal pred ňou Casselsa, toho ešte Jurčák vychytal, následnej dorážke PATRIKA MARCINEKA už, ale zabrániť nedokázal. 1:0 pre Zvolen!
Asistencie: Cole Cassels, Joona Jääskeläinen
Zvolen ide do vedenia! Všetko to začalo veľmi nepresnou prihrávkou Luntera, ktorý našiel hokejku Jääskeläinena. Ten o pár sekúnd nato posielal puk pred bránu, hľadal pred ňou Casselsa, toho ešte Jurčák vychytal, následnej dorážke PATRIKA MARCINEKA už, ale zabrániť nedokázal. 1:0 pre Zvolen!
28:28
Košice hrajú v plnom počte.
28:25
V závere oslabenia sa k puku na útočnej polovici Košíc dostal Chovan, ktorý sa snažil prekonať Kantora. Vhadzovať sa tak bude pred zvolenským brankárom a ani táto presilovka využitá nebude.
27:58
Puk je za Zvolenskou bránou. Zvolen strieda.
27:12
Jääskeläinen, Beňo a Hecl s kombináciou, ktorá, ale úvodný gól zápasu nepriniesla.
26:33
Košičania sa okamžite oslobodili.
26:29
Zvolenčania s ďalšou výhodou o jedného hráča.
26:28
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Šimon Petráš – 2 min., podrazenie.
25:50
Zakázané uvoľnenie od Košičanov. Hra sa presúva pred Jurčáka.
25:39
Rozhodca signalizuje postavenie mimo hry, hra sa nám presúva do stredného pásma.
24:32
Z odkrytej pozície z ľavej strany zakončoval Macek. Jurčák sa následne snažil hneď rozohrať, to sa mu však nepodarilo a tak sa bude vhadzovať pred jeho bránou.
23:53
Jurčáka sa snažil ohroziť aj Brejčák, jeho strela, ale skončila mimo ľadovej plochy.
23:37
Po dlhšej dobe zakončenie aj od Zvolenčanov. Na bránu to posielal Kobolka.
22:11
Skvelé napádanie a aj následný zisk puku od Bartoša, ktorému sa nakoniec aj podarilo ohroziť Kantora. Nasleduje vhadzovanie pred brankárom Zvolena.
21:47
Zvolen hrá v plnom počte.
21:05
Košičania kombinujú v útočnom pásme.
20:41
Skvelá práca Jääskeläinena, ktorý vyviezol puk do útočného pásma.
20:01
Začala sa druhá tretina.
V prvej tretine sme gól nevideli a tak Košice zatiaľ remizujú so Zvolenom 0:0. Keďže v závere tretiny presilovku využiť nedokázali tak sa druhá tretina začne presilovkou Košíc, ktorá bude trvať ešte 1 minútu a 47s. Druhá tretina sa začne o 16:51.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:58
V úplnom závere tretiny strela predsa len prišla strela na Kantora, ten si, ale tento strelecký pokus pokryl.
19:48
Košičania dostanú aj tretiu príležitosť presilovej hry. Ak ju do konca tretiny nevyužijú tak si ju takmer celú zahrajú na začiatku druhej tretiny.
19:47
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen:
Branden Troock – 2 min., sekanie.
19:01
Zvolen hrá v plnom počte.
19:00
Začala sa posledná minúta prvej tretiny.
18:46
Košičania zatvorili Zvolenčanov v ich vlastnom pásme. Zatiaľ tých striel na Kantora v tejto presilovke veľa nebolo.
18:02
Niekoľko zaujímavých príležitostí pre Košice na zakončenie. Zvolenčania, ale puk vyhadzujú.
17:02
Začína druhá košická presilovka v zápase.
17:01
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen:
Jozef Kukos – 2 min., nedovolené bránenie.
16:34
Lunter so skvelým prechodom do útočného pásma, obišiel Jurčákovú bránu a snažil sa nájsť ten najlepší uhol na zakončenie. Zakončiť sa mu nakoniec aj podarilo, ale trafil len priestor kde bol postavený Jurčák.
14:27
Skvelá práca od Luntera, ktorý vyviezol puk do útočného pásma, puk posunul na Dakhnovskyiho, ktorý následne zakončil.
13:02
Petráš nepresnou prihrávkou dostáva Zvolen do útočného pásma.
12:22
Košice hrajú v plnom počte.
12:09
Rogoň skvele vyviezol puk z obranného pásma.
11:25
Beňo sa pokúšal prekvapiť Jurčáka, nastrelil však len domácu defenzívu.
10:45
Zvolen hrá v plnom počte, zároveň mu začína prvá presilová hra v zápase.
10:23
Začína nám 23s hra 4 na 4. Následne začne presilovka Zvolena.
10:22
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Mário Lunter – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
9:40
Obrovská šanca Zvolena v oslabení! Zvolen išiel do brejku 2 na 1. Puk sa nebezpečne odrazil pred Jurčáka, ktorý si takmer puk zrazil do vlastnej siete, všetko, ale zachránil pozorný Rosandič, ktorý hokejkou vytlačil puk z bránkoviska.
9:10
Petráš nepresnou prihrávkou vyháňa svojich spoluhráčov z útočného pásma.
8:46
Košičania s prvou presilovkovou príležitosťou v zápase.
8:45
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen:
Matej Macek – 2 min., hákovanie.
8:16
Šedivého nahodenie zachytil Kantor.
6:50
Obrovská šanca prvej košickej formácie! Chovan skvele získal puk a pred bránou našiel úplne voľného Mikúša. Fantastickým zákrokom sa blysol Kantor!
5:45
Košičania s ďalšou akciou. Tentokrát sa o ňu postarala štvrtá formácia. Blaško hľadal pred bránou Kvietka, tomu sa, ale nepodarilo zakončiť.
4:55
Zvolenčania si prihrávajú v útočnom pásme.
3:09
Prvé zakončenie aj pre Zvolen. Po prihrávke Jääskeläinena to z backhandu skúšal Hecl.
2:40
Zvolen s opatrnou rozohrávkou, Beňo čaká na prestriedanie spoluhráčov.
2:16
Košičania so zakázaním uvoľnením. Zvolen sa tak prvýkrát dostáva pred Jurčáka.
1:49
Ďalšie nahodenie na Kantora. Košičania zatiaľ Zvolenčanov nepustili z ich vlastného pásma.
1:27
Prvá nebezpečná strela od Košičanov. Prekonať Kantora sa pokúšal Rogoň, ten si, ale pripísal prvý zákrok zápasu.
0:22
Košičania sa hneď v úvode zápasu dostávajú do útočného pásma, vhadzovať sa bude pred Kantorom.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HC Košice: Jurčák (Riečický) – Rosandič, Bučko, Dakhnovskyi, Ferenc, Šedivý, Bartoš – Petráš, Chovan, Mikúš – Plokhotnik, Repčík, M.Lunter – Rogoň, Havrila, Lamper – Kvietok, Krivošík, Blaško
Tréner: Dan Ceman
HKM Zvolen: Kantor (Petrík) – Valach, Beňo, Wesley, Golian, Kobolka, Brejčák, Hybský – Jääskeläinen, Cassels, Hecl – Troock, Zuzin, Kudrna – Marcinek, Šramaty, Macek – L.Lunter, Kaspick, Kukos
Tréner: Peter Mikula
Rozhodca: Novák, Kocúr – Šoltés, Knižka.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 7. kola TIPSPORT ligy medzi HC Košice a HKM Zvolen.
Košice sú po šiestich kolách na 5. mieste so ziskom 11 bodov. Na konte majú 3 výhry v riadnom hracom čase, 1 prehru v riadnom hracom čase a 2 prehry po predĺžení. V tíme má najproduktívnejšieho obrancu súťaže Mislava Rosandiča, ktorý má na konte už 9 asistencií a je tak aj najproduktívnejším hráčom celých Košíc. Veľmi dobre je na tom v celkovej produktivite aj Šimon Petráš, ktorý má na konte 8 kanadských bodov za 6+2. Naposledy prehrali v Nitre 3:4.
Zvolen je v tabuľke momentálne na 9. mieste so ziskom 7 bodov. Na konte má 2 výhry v riadnom hracom čase, 2 prehry v riadnom hracom čase a jednu prehru po predĺžení. Najproduktívnejším hráčom Zvolena je útočník Cole Cassels s 8 kanadskými bodmi za 1+7. Naposledy zvíťazili nad Michalovcami 7:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v apríli tohto roka, keď Košice zvíťazili vo Zvolene po hattricku Bartánusa a góloch Petráša a Martela 5:0 a ukončili tak semifinálovú sériu vo svoj prospech. V Steel Aréne sa tieto tímy stretli len 2 dni pred týmto posledným vzájomným zápasom a tam sa naopak po góloch Maceka, Keefera a Marcineka tešili z víťazstva 3:0 Zvolenčania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.