ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC Prešov dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.10.2025 o 16:00
9. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Prajem pekné popoludnie pri sledovaní hokejového zápasu Tipsport ligy medzi HK Spišská Nová Ves a HC Prešov.
Spišská Nová Ves
Spišiaci nezačali sezónu úplne ideálne. Aktuálne majú po 8. kole na svojom konte 11 bodov a negatívne skóre 18:22. Spišskej Novej Vsi patrí aktuálne 8. pozícia. V poslednom ligovom zápase sa Spišiaci predstavili na ľade Zvolena a po veľmi slušnom výkone si odniesli tri body po víťazstve 3:2. Domáci hokejisti sú dnes favoritom. Uvidíme či to dokážu potvrdiť na hracej ploche.
HC Prešov
Hostia z Prešova sú nováčikom Tipsport ligy. Prešovčania už stihli vymeniť aj hlavného trénera. Lotyšškého kormidelníka Peterisa Skudru vymenil na striedačke Fín Kai Suikkanen. Prešov má na svojom konte zatiaľ 6 bodov. Svoj posledný ligový zápas odohral na domácom ľade proti Oceliarom z Košíc a podľahol im vysoko 0:6.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.