ONLINE: HK Dukla Michalovce - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Michalovce a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - Vlci Žilina dnes LIVE (hokej, 9. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.10.2025 o 16:30
9. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 9. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK DUKLA Michalovce a Vlci Žilina.
Michalovce dokázali v poslednom kole ukončiť štvorzápasovú sériu prehier a zvíťaziť na ľade Banskej Bystrice 4:3, pričom zaznamenali vôbec prvý triumf za plný počet bodov. V tabuľke sa tak dostali o miesto vyššie, čím posunuli na poslednú priečku súpera z Popradu. Bude preto zaujímavé sledovať, ako sa podarí líškam nadviazať na posledný výkon.
Žilina zažíva menšiu krízu, keď po dobrom úvode zaznamenala porážky v posledných dvoch zápasoch. Po prehre 1:5 so Slovanom Bratislava sa Vlci neodčinili ani na domácom ľade, kde nestačili na Liptovský Mikuláš 1:3. Žilinčania sa tak prepadli na 3. miesto, no naďalej disponujú najlepšou defenzívou v lige s 15 inkasovanými gólmi.
Posledných päť vzájomných zápasov na ľade Michaloviec:
Michalovce 2-3pp Žilina (2025)
Michalovce 2-6 Žilina (2024)
Michalovce 6-1 Žilina (2024)
Michalovce 2-0 Žilina (2019)
Michalovce 3-0 Žilina (2019)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.