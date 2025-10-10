Zvolen rozstrieľal trápiaci sa Poprad, Slovan ovládol gólovo bohatý šláger kola v nájazdoch

Skrumáž pred bránou Slovana (modré dresy) v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš.
Skrumáž pred bránou Slovana (modré dresy) v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš. (Autor: TASR)
Pozrite si súhrn výsledkov 10. kola Tipsport ligy.

BRATISLAVA. Hokejisti HK Nitra sú po 10. kole na čele tabuľky Tipsport ligy o dva body pred Žilinou. Na chvoste je naďalej Poprad, ktorý má po desiatich zápasoch iba štyri body a bilanciu si nevylepšil ani v domácom súboji so Zvolenom.

Nitrania zvíťazili v piatok na ľade Prešova 4:0 a dosiahli ôsme víťazstvo v rade. Premiéru v prešovskom drese absolvoval útočník Matej Giľák, vo farbách Nitry debutoval obranca Dmitrij Kostenko. Brankár Nitry Jasper Patrikainen vychytal prvé čisté konto v slovenskej extralige.

Zľava brankár Jasper Patrikainen (Nitra) a Timotej Šille (Prešov) v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HK Nitra.
Hlavný tréner HC Prešov Kai Suikkanen reaguje počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HK Nitra.
Hlavný tréner HK Nitra Andrej Kmeč reaguje v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HK Nitra.
Zľava Zach Osburn (Nitra) a brankár Jaroslav Janus (Prešov) v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HK Nitra.
V pozadí vľavo hlavný tréner HC Prešov Kai Suikkanen reaguje počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HK Nitra.Zľava Jakub Lacka (Nitra), Patriks Zabusovs (Prešov), Sebastián Čederle, Marko Stacha (obaja Nitra) bojujú o puk v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HK Nitra.Hráči Prešova stoja v kruhu pred zápasom 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HK Nitra.Na snímke zľava Lukáš Kozák (Prešov) a Sebastián Čederle (Nitra) bojujú o puk v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HK Nitra.Na snímke zľava Zach Osburn (Nitra) a Marek Hudec (Prešov) bojujú o puk v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HK Nitra.

Poprad druhýkrát za sebou inkasoval šesť gólov a proti Zvolenu si na domácom ľade pripísal najvyššiu prehru v sezóne. Výsledok 1:6 znamenal ôsmu prehru „kamzíkov“ v sérii.

Odchovanec a dlhoročný hráč Popradu Daniel Brejčák prispel k presvedčivému víťazstvu Zvolena svojím prvým gólom v sezóne.

Dosiahol ho kurióznym spôsobom, keď od červenej čiary nahodil puk na mantinel, no ten sa odrazil do prázdnej bránky Popradu, keďže brankár Slávik vykorčuľoval za bránku.

Hokejisti Žiliny potvrdili, že sú najlepší tím na domácom ľade. Nad úradujúcim majstrom HC Košice zvíťazili 5:2, keď základ triumfu položili v 2. tretine, v ktorej sa dostali do vedenia 3:0.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Do zostavy hostí sa po zdravotných problémoch vrátil útočník Simon Jellúš, ktorý v 33. minúte strelil svoj prvý gól v slovenskej extralige. Košice prehrali štvrtý duel z uplynulých piatich.

Svoju pozíciu v tabuľke si v piatok upevnili aj hráči Banskej Bystrice, ktorí figurujú na 3. mieste o skóre pred Slovanom Bratislava.

„Barani“ zvíťazili na domácom ľade nad Spišskou Novou Vsou 5:2, keď o triumfe rozhodli tromi gólmi v rozmedzí od 49. do 51. minúty.

Útočník Carter Turnbull si dvomi bodmi (1+1) upevnil pozíciu najproduktívnejšieho hráča extraligy (18) a aj najlepšieho strelca (12). Spišiaci prehrali po dvoch víťazstvách.

Najproduktívnejší hráč michalovského tímu Marc-Olivier Roy sa asistenciami podieľal na všetkých troch góloch svojho mužstva, ktoré triumfovalo na ľade Trenčína 3:2 po predĺžení.

Hokejisti z Trenčína sa tešia z gólu v zápase 10. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Trenčín a HK Dukla Michalovce.
Zľava Jacob Reid Virtanen z Michaloviec, Adam Drgoň z Trenčína strieľa gól, Kristofers Bindulis z Michaloviec a brankár Vladimír Glosár z Michaloviec v zápase 10. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Trenčín a HK Dukla Michalovce.
Sprava Patrik Svitana z Michaloviec a Jordan Raymond Bellerive z Trenčína bojujú o puk v zápase 10. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Trenčín a HK Dukla Michalovce.
Ssprava Jacob Reid Virtanen z Michaloviec a Tomáš Záborský z Trenčína bojujú o puk v zápase 10. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Trenčín a HK Dukla Michalovce.
Zľava Miroslav Macejko z Michaloviec, Juraj Šiška z Trenčína a brankár Vladimír Glosár z Michaloviec v zápase 10. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Trenčín a HK Dukla Michalovce.

Tri kanadské body získal aj Jordan Martel (2+1), ktorý v 60. minúte poslal duel do predĺženia a po 27. minútach ho ukončil víťazným gólom.

Duel Slovana Bratislava s Liptovským Mikulášom bol vzhľadom na formu oboch tímov jeden zo šlágrov piatkového programu.

Hráč Slovana Andrej Fabuš a brankár Liptovského Mikuláša Aleksi Daniel Lebedeff v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš.
Na snímke hráč Slovana Patrik Bačík (vľavo) a hráč Liptovského Mikuláša Lukáš Lalík bojujú pri mantineli v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš.
Na snímke skrumáž pred bránou Slovana (modré dresy) v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš.
Na snímke hráč Slovana Brendan Shinnimin v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš.
Na snímke hráči Slovana sa tešia z gólu v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš.Na snímke hráč Slovana Ryan O´Connor v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš.Na snímke hráči Liptovského Mikuláša sa tešia z gólu v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš.Na snímke vľavo brankár Slovana Henri Kiviaho, uprostred jeho spoluhráč Andrej Fabian Ličko a hráč Liptovského Mikuláša Max Ferkodič (vpravo), ktorý strieľa gól v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš.Na snímke vľavo brankár Slovana Henri Kiviaho, uprostred jeho spoluhráč Andrej Fabian Ličko a hráč Liptovského Mikuláša Matúš Vojtech, ktorý strieľa gól v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš.Na snímke hráč Liptovského Mikuláša Marek Vankúš strieľa gól, prizerajú hráči Slovana zľava Dominik Jendek, brankár Henri Kiviaho, Sean Acolatse a Miroslav Preisinger v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš.Na snímke hore Andrej Fabuš (Slovan) a dole Max Ferkodič bojujú o puk v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš.Na snímke hráči Liptovského Mikuláša sa tešia z gólu v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš.

Liptáci viedli 2:0 aj 3:1, no kapitán domácich Tomáš Marcinko štyrmi bodmi (2+2) v tretej tretine nasmeroval duel do predĺženia.

Víťazný gól napokon strelil Róbert Varga v samostatných nájazdoch. Slovan dosiahol siedme víťazstvo za sebou, naopak Liptáci prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách.

Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

1.

Carter Turnbull

Banská Bystrica

9

11

5

16

2.

Marc-Olivier Roy

Michalovce

9

2

12

14

3.

Mislav Rosandič

Košice

9

0

12

12

4.

Šimon Petráš

Košice

9

7

4

11

5.

Ryan O'Connor

Slovan

9

4

7

11

Kanadské bodovanie Tipsport ligy

Tipsport liga - 10. kolo

Banská Bystrica - Spišská Nová Ves  5:2 (1:0, 0:1, 4:1)

Góly: 3. Faith (Myklucha, Lucas), 49. Jasenec (Kabáč, Michalčin), 50. Myklucha (Faith, Turnbull), 51. Valach (Kabáč, Zeleňák), 55. Turnbull (Lucas, Myklucha) - 28. Rockwood (Laferriere, Tychonick), 58. Tychonick.

Žilina - Košice 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Góly: 18. Korczak (Ranford), 23. Dubravík (Juščák, Chicoine), 25. Korczak (Ranford, Kolenič), 43. Kolenič, 60. Vašaš (Koyš, Pobežal) - 33. Jellúš (Kvietok), 57. Petráš (Repčík, Krivošík)

Trenčín - Michalovce 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Góly: 6. Drgoň (Vitolinš, Mikuš), 28. Lapšanský (Šiška, Hatala) – 24. Virtanen (Roy, Martel), 60. Martel (Roy, Welsh), 61. Martel (Roy)

Poprad - Zvolen 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

Góly: 37. Sproul (Török, Bracco) – 1. Macek (Beňo, Šramaty), 4. Marcinek (Zuzin, Beňo), 6. Zuzin (Kudrna, Brejčák), 39. Brejčák (Kobolka, Marcinek), 55. Kowalczyk (Marcinek, Wesley), 57. Kudrna (Šramaty, Zuzin)

Prešov - Nitra 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Góly: 7. Osburn (Passolt, Krištof), 10. Osburn (Passolt, Krištof), 46. Jackson (Chrenko, Lacka), 50. Okoličány (Kostenko, Lacka)

Slovan Bratislava - Litpovský Mikuláš 6:5 pp a sn (1:2, 0:1, 4:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 19. Fabuš (Kráľovič, Petriska), 45. Marcinko (Kráľovič, Takáč), 45. Varga (Fabuš, Marcinko), 46. Varga (Marcinko), 56. Marcinko, rozh. nájazd Varga - 4. Vojtech (Cormier, Sukeľ), 5. Ferkodič (Tritt, Flood), 28. Vankúš (Lalík, Kotvan), 46. Šandor (Elynuik, Réway), 49. Elynuik (Réway)

Tipsport liga

