Zvolen rozstrieľal trápiaci sa Poprad, Slovan ovládol gólovo bohatý šláger kola v nájazdoch

BRATISLAVA. Hokejisti HK Nitra sú po 10. kole na čele tabuľky Tipsport ligy o dva body pred Žilinou. Na chvoste je naďalej Poprad, ktorý má po desiatich zápasoch iba štyri body a bilanciu si nevylepšil ani v domácom súboji so Zvolenom.
Nitrania zvíťazili v piatok na ľade Prešova 4:0 a dosiahli ôsme víťazstvo v rade. Premiéru v prešovskom drese absolvoval útočník Matej Giľák, vo farbách Nitry debutoval obranca Dmitrij Kostenko. Brankár Nitry Jasper Patrikainen vychytal prvé čisté konto v slovenskej extralige.
Poprad druhýkrát za sebou inkasoval šesť gólov a proti Zvolenu si na domácom ľade pripísal najvyššiu prehru v sezóne. Výsledok 1:6 znamenal ôsmu prehru „kamzíkov“ v sérii.
Odchovanec a dlhoročný hráč Popradu Daniel Brejčák prispel k presvedčivému víťazstvu Zvolena svojím prvým gólom v sezóne.
Dosiahol ho kurióznym spôsobom, keď od červenej čiary nahodil puk na mantinel, no ten sa odrazil do prázdnej bránky Popradu, keďže brankár Slávik vykorčuľoval za bránku.
Hokejisti Žiliny potvrdili, že sú najlepší tím na domácom ľade. Nad úradujúcim majstrom HC Košice zvíťazili 5:2, keď základ triumfu položili v 2. tretine, v ktorej sa dostali do vedenia 3:0.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Do zostavy hostí sa po zdravotných problémoch vrátil útočník Simon Jellúš, ktorý v 33. minúte strelil svoj prvý gól v slovenskej extralige. Košice prehrali štvrtý duel z uplynulých piatich.
Svoju pozíciu v tabuľke si v piatok upevnili aj hráči Banskej Bystrice, ktorí figurujú na 3. mieste o skóre pred Slovanom Bratislava.
„Barani“ zvíťazili na domácom ľade nad Spišskou Novou Vsou 5:2, keď o triumfe rozhodli tromi gólmi v rozmedzí od 49. do 51. minúty.
Útočník Carter Turnbull si dvomi bodmi (1+1) upevnil pozíciu najproduktívnejšieho hráča extraligy (18) a aj najlepšieho strelca (12). Spišiaci prehrali po dvoch víťazstvách.
Najproduktívnejší hráč michalovského tímu Marc-Olivier Roy sa asistenciami podieľal na všetkých troch góloch svojho mužstva, ktoré triumfovalo na ľade Trenčína 3:2 po predĺžení.
Tri kanadské body získal aj Jordan Martel (2+1), ktorý v 60. minúte poslal duel do predĺženia a po 27. minútach ho ukončil víťazným gólom.
Duel Slovana Bratislava s Liptovským Mikulášom bol vzhľadom na formu oboch tímov jeden zo šlágrov piatkového programu.
Liptáci viedli 2:0 aj 3:1, no kapitán domácich Tomáš Marcinko štyrmi bodmi (2+2) v tretej tretine nasmeroval duel do predĺženia.
Víťazný gól napokon strelil Róbert Varga v samostatných nájazdoch. Slovan dosiahol siedme víťazstvo za sebou, naopak Liptáci prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách.
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Carter Turnbull
Banská Bystrica
9
11
5
16
2.
Marc-Olivier Roy
Michalovce
9
2
12
14
3.
Mislav Rosandič
Košice
9
0
12
12
4.
Šimon Petráš
Košice
9
7
4
11
5.
Ryan O'Connor
Slovan
9
4
7
11
Tipsport liga - 10. kolo
Banská Bystrica - Spišská Nová Ves 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)
Góly: 3. Faith (Myklucha, Lucas), 49. Jasenec (Kabáč, Michalčin), 50. Myklucha (Faith, Turnbull), 51. Valach (Kabáč, Zeleňák), 55. Turnbull (Lucas, Myklucha) - 28. Rockwood (Laferriere, Tychonick), 58. Tychonick.
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Žilina - Košice 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly: 18. Korczak (Ranford), 23. Dubravík (Juščák, Chicoine), 25. Korczak (Ranford, Kolenič), 43. Kolenič, 60. Vašaš (Koyš, Pobežal) - 33. Jellúš (Kvietok), 57. Petráš (Repčík, Krivošík)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Trenčín - Michalovce 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 6. Drgoň (Vitolinš, Mikuš), 28. Lapšanský (Šiška, Hatala) – 24. Virtanen (Roy, Martel), 60. Martel (Roy, Welsh), 61. Martel (Roy)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Poprad - Zvolen 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Góly: 37. Sproul (Török, Bracco) – 1. Macek (Beňo, Šramaty), 4. Marcinek (Zuzin, Beňo), 6. Zuzin (Kudrna, Brejčák), 39. Brejčák (Kobolka, Marcinek), 55. Kowalczyk (Marcinek, Wesley), 57. Kudrna (Šramaty, Zuzin)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Prešov - Nitra 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Góly: 7. Osburn (Passolt, Krištof), 10. Osburn (Passolt, Krištof), 46. Jackson (Chrenko, Lacka), 50. Okoličány (Kostenko, Lacka)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Slovan Bratislava - Litpovský Mikuláš 6:5 pp a sn (1:2, 0:1, 4:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 19. Fabuš (Kráľovič, Petriska), 45. Marcinko (Kráľovič, Takáč), 45. Varga (Fabuš, Marcinko), 46. Varga (Marcinko), 56. Marcinko, rozh. nájazd Varga - 4. Vojtech (Cormier, Sukeľ), 5. Ferkodič (Tritt, Flood), 28. Vankúš (Lalík, Kotvan), 46. Šandor (Elynuik, Réway), 49. Elynuik (Réway)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>