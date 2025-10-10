ONLINE: HC Prešov - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a HK Nitra dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
10.10.2025 o 18:00
10. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vitajte pri textovom prenose z 10. kola Tipsport ligy medzi HC Prešov a HK NItra.
Prešov čaká prvý zápas s novým kormidelníkom Fínom Kaiom Suikkanenom. Koňare sa zatiaľ nachádzajú na 10. mieste v tabuľke, keď majú na konte iba 2 víťazstva. Prešovčania urobili ďalšie zmeny v kádri, keď sa rozlúčili s Tannerom Dickinsonom, ale zo Spiša prišli na hosťovanie Karaffa a Giľák.
Nitra je po úvodnej časti sezóny najlepším tímom ligy, keď po 9 kolách majú na konte 7 víťazstiev. Hráči spod Zobora prehrali iba úvodné 2 zápasy, ale odvtedy ťahajú sériu bez prehry, ktorú budú chcieť predĺžiť aj na ľade nováčika z Prešova.
Prešov však naposledy prehral s Nitrou v riadnom hracom čase na domácom ľade ešte vo februári 2022 a uvidíme ako si s najlepším tímom v lige poradí.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.