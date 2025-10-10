ONLINE: HC Prešov - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

HC Prešov - HK Nitra: ONLINE prenos z 10. kola Tipsport ligy.
10. okt 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 10. kola Tipsport ligy: HC Prešov - HK Nitra.

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a HK Nitra dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
10.10.2025 o 18:00
10. kolo
Vitajte pri textovom prenose z 10. kola Tipsport ligy medzi HC Prešov a HK NItra.

Prešov čaká prvý zápas s novým kormidelníkom Fínom Kaiom Suikkanenom. Koňare sa zatiaľ nachádzajú na 10. mieste v tabuľke, keď majú na konte iba 2 víťazstva. Prešovčania urobili ďalšie zmeny v kádri, keď sa rozlúčili s Tannerom Dickinsonom, ale zo Spiša prišli na hosťovanie Karaffa a Giľák.

Nitra je po úvodnej časti sezóny najlepším tímom ligy, keď po 9 kolách majú na konte 7 víťazstiev. Hráči spod Zobora prehrali iba úvodné 2 zápasy, ale odvtedy ťahajú sériu bez prehry, ktorú budú chcieť predĺžiť aj na ľade nováčika z Prešova.

Prešov však naposledy prehral s Nitrou v riadnom hracom čase na domácom ľade ešte vo februári 2022 a uvidíme ako si s najlepším tímom v lige poradí.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tipsport liga

