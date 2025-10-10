ONLINE: HK Poprad - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HKM Zvolen dnes LIVE (hokej, 10. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
10.10.2025 o 18:00
10. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 10. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Poprad a HKM Zvolen.
Popradu zatiaľ nevychádza vstup do nového ročníka keď sa nachádza na poslednom mieste so ziskom štyroch bodov. Kamzíci pritom ťahajú sériu siedmich prehier v rade, keď navyše ani v poslednom vystúpení nestačili na bratislavský Slovan 5:6 po predĺžení, keď sa presadil O´Connor v poslednej sekunde zápasu.
Zvolen sa taktiež trápi v dolnej časti tabuľky, keď aktuálne okupuje 9. pozíciu. Po ťažkom úvode sa Zvolenčania prezentovali troma výhrami, keď postupne porazili Liptovský Mikuláš (5:2), Michalovce (7:2) a majstrovské Košice 2:1 po predĺžení. Naopak v posledných dvoch kolách sa ich bilancia priklonila na negatívnu stranu, keď zaznamenali prehru 2:3 proti Spišskej Novej Vsi a následne aj Nitre.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Popradu:
Poprad 3-2pp Zvolen
Poprad 7-2 Zvolen
Poprad 2-1pp Zvolen
Poprad 5-2 Zvolen
Poprad 3-2sn Zvolen
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.