ONLINE: HC Slovan Bratislava - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes LIVE (hokej, 10. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
10.10.2025 o 18:30
10. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
V 10. kole Tipsport ligy hostí HC Slovan Bratislava mužstvo HK 32 Liptovský Mikuláš. Úvodné buly je naplánované na 18:30.
Slovan sa nachádza na 2. mieste, na konte má 19 bodov. Zvíťazil v šiestich po sebe idúcich zápasoch. V minulom kole zdolal doma Poprad 6:5 po predĺžení, sekundu pred koncom rozhodol v presilovej hre O´Connor. Belasí strácajú v tabuľke na vedúcu Nitru dva body, oproti tretej Žiline majú lepšie skóre.
Liptovský Mikuláš figuruje na 5. priečke, doposiaľ nazbieral 17 bodov. Ťahá sériu štyroch víťazných zápasov. V minulom kole vyhral na ľade Dukly Trenčín 2:1 po predĺžení, v jeho tretej minúte rozhodol v presilovej hre Cormier. Liptáci strácajú na štvrtú Banskú Bystricu jeden bod, pred šiestymi Košicami majú dvojbodový náskok.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.