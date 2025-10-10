ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Spišská Nová Ves (hokej, 10. kolo, Tipsport liga, piatok)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
10.10.2025 o 17:30
10. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 10. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK Spišská Nová Ves.
Banská Bystrica sa stala posledným neporazeným tímom v aktuálnom ročníku Tipsport ligy, no po vynikajúcej bilancii sa výsledkovo prepadla. Po nevydarenom zápase so Slovanom Bratislava (4:5pp), kedy prišla o trojgólové vedenie počas jedného oslabenia, nedokázala uspieť ani na ľade Liptovského Mikuláša (3:4) či následne doma proti Michalovciam (3:4). Sériu prehier však prerušila s Košicami, ktoré porazila tesne 3:2.
Hoci sa Spišská Nová Ves nachádza v dolnej časti tabuľky, z posledných štyroch zápasov uspela hneď v troch prípadoch. Po víťazstve s Popradom 2:1 síce nestačila na vicemajstra z Nitry po výsledku 1:2, následne si však poradila so Zvolenom 3:2 a Prešovom 2:1.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Banskej Bystrice:
Banská Bystrica 4-2 Spišská Nová Ves
Banská Bystrica 4-3pp Spišská Nová Ves
Banská Bystrica 3-6 Spišská Nová Ves
Banská Bystrica 3-4pp Spišská Nová Ves
Banská Bystrica 7-3 Spišská Nová Ves
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.