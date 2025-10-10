ONLINE: Vlci Žilina - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a HC Košice dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HC Košice dnes LIVE (hokej, 10. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
10.10.2025 o 17:30
10. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 10. kola Tipsport ligy, v ktorom sa v žilinskej aréne predstavia Vlci Žilina a HC Košice.
Vlci Žilina
Žilinčania sa po úvodných kolách držia v popredí tabuľky. Momentálne im patrí 3. miesto so ziskom 19 bodov a so skóre 24:16. V posledných piatich zápasoch trikrát zvíťazili. Naposledy uspeli v Michalovciach 2:1, doma zdolali Trenčín 4:0 aj Poprad 4:3. Naopak, prehrali so Slovanom 1:5 a s Liptovským Mikulášom 1:3.
HC Košice
Oceliari sú zatiaľ na 6. mieste s 15 bodmi a so skóre 31:21. Z posledných piatich duelov vyhrali dva – v Prešove 6:0 a doma so Spišskou Novou Vsou 5:1. Naopak, prehrali so Zvolenom 1:2 po predĺžení, s Nitrou 3:4 a naposledy s Banskou Bystricou 2:3. Košičania majú silný útok, ktorý vie byť nebezpečný najmä v presilovkách, no posledné zápasy ukázali aj menšie výpadky v obrane.
