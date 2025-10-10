ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK Dukla Michalovce dnes LIVE (hokej, 10. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
10.10.2025 o 18:00
10. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Jobbágy, Žák – Tvrdoň, Hercog.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 10. kola Tipsport ligy medzi HK Dukla Trenčín a HK Dukla Michalovce.
Trenčínu po 9. kolách patrí 7. miesto tabuľky so ziskom 15 bodov. Na konte má 5 výhier z toho 3 v riadnom hracom čase a 2 po predĺžení, a taktiež 4 prehry – 2 v riadnom hracom čase a 2 po predĺžení. Naposledy doma prehral s Liptovským Mikulášom 1:2 po predĺžení. Najproduktívnejším Trenčanom je Bellerive so ziskom 8 bodov za 6+2.
Michalovčanom sa zatiaľ vôbec nedarí a následkom toho bolo aj odvolanie trénera Faitha. Michalovčania sú po 9. kolách na predposlednom mieste len s 5 bodmi, horšie je na tom len Poprad, ktorý má ešte o bod menej. Zemplínčania vyhrali 2 zápasy z toho 1 v riadnom hracom čase a 1 po predlžení. Okrem toho majú na konte 7 prehier v riadnom hracom čase. Naposledy doma prehrali so Žilinou 1:2. Najproduktívnejším hráčom Michaloviec je Roy so 14 bodmi za 2+12, zároveň mu vďaka týmto štatistikám patrí 2. miesto v celkovej produktivite súťaže, lepšie je na tom len Turnbull z Banskej Bystrice, ktorý má ešte o 2 body viac.
Naposledy sa tieto tímy stretli v marci tohto roka, vtedy sa z víťazstva 4:2 tešil Trenčín a ukončil Michalovciam sezónu, keďže sa jednalo o rozhodujúci zápas predkola play-off.
Trenčínu po 9. kolách patrí 7. miesto tabuľky so ziskom 15 bodov. Na konte má 5 výhier z toho 3 v riadnom hracom čase a 2 po predĺžení, a taktiež 4 prehry – 2 v riadnom hracom čase a 2 po predĺžení. Naposledy doma prehral s Liptovským Mikulášom 1:2 po predĺžení. Najproduktívnejším Trenčanom je Bellerive so ziskom 8 bodov za 6+2.
Michalovčanom sa zatiaľ vôbec nedarí a následkom toho bolo aj odvolanie trénera Faitha. Michalovčania sú po 9. kolách na predposlednom mieste len s 5 bodmi, horšie je na tom len Poprad, ktorý má ešte o bod menej. Zemplínčania vyhrali 2 zápasy z toho 1 v riadnom hracom čase a 1 po predlžení. Okrem toho majú na konte 7 prehier v riadnom hracom čase. Naposledy doma prehrali so Žilinou 1:2. Najproduktívnejším hráčom Michaloviec je Roy so 14 bodmi za 2+12, zároveň mu vďaka týmto štatistikám patrí 2. miesto v celkovej produktivite súťaže, lepšie je na tom len Turnbull z Banskej Bystrice, ktorý má ešte o 2 body viac.
Naposledy sa tieto tímy stretli v marci tohto roka, vtedy sa z víťazstva 4:2 tešil Trenčín a ukončil Michalovciam sezónu, keďže sa jednalo o rozhodujúci zápas predkola play-off.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.