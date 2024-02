Gól ktorý nebol, depresia na Liptove a švédsky Chára pod Tatrami (Power ranking)

Lídrovi zo Spišskej Novej Vsi dochádza v závere extraligových pretekov palivo len niekoľko zákrut pred ich koncom. Kto to dokáže využiť? Prvý februárový Power ranking je tu. 12. Liptovský Mikuláš ↓ (- 2 miesta) Na úvod k Liptákom si dovolím krátku hádanku. Viete, aký deň bol 15. január v tomto roku? Neviete. Viete, čo sa „oslavuje“ v tretí januárový pondelok? Vedzte, že 15. januára bol tzv. modrý pondelok, ktorý je považovaný za najdepresívnejší deň v roku. A najviac zasiahol Liptákov.

Najprv sa na svahoch Jasnej zranila do konca sezóny naša lyžiarska kráľovná Petra Vlhová. Hádam bude fit a vráti sa ešte silnejšia. Silnejší musia byť aj hokejisti MHK 32. Čím skôr, tým lepšie, lebo od spomínaného modrého pondelku ťahajú sériu štyroch prehier a v tabuľke sa neúprosne dostávajú na hranu postupu do predkola play off. V prípade pokračujúcej depresie až do bojov o záchranu. Pozitívom bola neskutočná päťminútová presilová hra vo Zvolene. V nej dali štyri góly a v zápase tak mali 200% využitie presilových hier. Hrali totiž len dve presilové hry.

11. Humenné ↑ (+ 1 miesto) V Humennom na rozdiel od Mikuláša sú na „depku“ zvyknutí celoročne. Byť mužom a mať za manželku pani Humenné....tak si ju moc neužije. Podobne si neužíva výkony svojho tímu ani tréner Martin Štrba, ktorý posledný výkon v Košiciach hodnotil slovami ako „šialený a obrovská hanba“. Silné slová, ktoré pôsobia ako vystrelená posledná záchranná svetlica pred potopením sa do prvej ligy.

Ondrej Rusnák je bývalý hokejový útočník. Kontakt s hokejom nestratil ani po skončení kariéry. Pôsobí ako spolukomentátor stanice Sport 1, pre Sportnet pracuje ako hokejový insider. Je syn hokejovej legendy Dáriusa Rusnáka. Príbeh Ondreja Rusnáka si môžete prečítať tu.

Pozitívom je, že v posledných zápasoch to nebolo až také zlé a aj preto sa vyšvihli v Power rankingu z posledného miesta. Stále však majú sedembodovú stratu na Nové Zámky. V hre je ešte 30 bodov a matematika je jasná. Na záchranu budú potrebovať minimálne dve tretiny z nich. Aj pri Humennom skončím neskutočným štatistickým ukazovateľom. Útočník Adam Lapšanský v zápase v Košiciach, podľa štatistík SZĽH strávil na ľade presne 86 minút. To je 143% času z celého zápasu. Toto už je chybička v systéme a štatistický nezmysel.

10. Nové Zámky ↑ (+ 1 miesto) Novozámčania mali byť v tomto vydaní Power rankingu poslední. Po výhre na ľade lídra zo Spišskej Novej Vsi to spraviť nemôžem. Rozdielový gól pri výhre 4:3 strelil Václav Stupka. Ten okrem strelca videl už len rozhodca Miroslav Štefík a napriek protestom domácich gól uznal. Býci si tak nečakane odniesli tri super dôležité body, zatiaľ čo Štefík si odniesol trojtýždňový dištanc. Darovanému koňovi sa na zuby nepozerá a osud akoby Novozámčanom vrátil späť to, ako stratili zápas o dva dni skôr vo Zvolene. Po ojedinelej chybe brankára Kantora dostali Nové Zámky gól v poslednej sekunde zápasu a namiesto troch bodov si odviezli domov len jeden. Teraz po rozhodcovskom lapsuse sú si s hokejovým bohom kvit. Možno Štefíkovi dlžia jedno malé orosené po sezóne... 9. Nitra ↓ (- 6 miest) Nitra pokazila posledné dva domáce zápasy a vyzerá pre ostatné tímy ako hrateľný súper. Víťazná séria, ktorá Corgoňov dotiahla do top štvorky, je už dávno zabudnutá a skôr to vyzerá v najbližšom období na zostup dole ako šplhanie hore v tabuľke. https://sportnet.sme.sk/spravy/hokej-peter-kudelka-komentar-ondrej-rusnak-michalovce-tipos-extraliga-2023-2024/

Nitra je tím, ktorý dal najviac gólov a vyslal najviac striel na bránku túto sezónu. Inak všetky ostatné štatistiky sú priemerné. Takže k srdcu by si mali zobrať rady Janka S. zo Žiliny, „Drahí bratia, máte na to, len do tej brány musíte búšiť zo všetkých uhlov a z dvadsiatich striel vždy jedna bomba tam musí padnúť dnu.“ (pozn. Autor vynechal expresívne výrazy z citácie)