Mikuláš predal Američana Rusom, nemastný Slovan a vymenené Michalovce (power ranking)

Pri podobnom tempe zbierania bodov, keby získali tri body za dva zápasy, atakovali by aktuálne prvú štvorku. Zdalo by sa teda, že už Humenčania nebudú naďalej posledný tím v power rankingu. Opak je pravda. Deväť bodová priepasť medzi nimi a predposledným tímom je stále hrozivá a nemeniaca sa už týždne. Skrátka, tabuľka nepustí.

Okrem trénera skončil aj kapitán Martin Kriška, celkom zjavne z výkonnostných dôvodov. Takéto odchody u nás zväčša vybavia v klube maximálne tlačovou správou, v štýle „Ďakujeme, končíš.“ O to krajšie je, že Kriška sa rozlúčil s divákmi veľmi pekným videom, teda minimálne tak, ako si to dlhoročný extraligový hokejista zaslúži. S rešpektom k vykonanej práci.

11. Liptovský Mikuláš (↓ 5 miest)

V pesničke od Iné Kafé sa spieva, „ A už je to tu, koľko sme sa jej báli, záverečnááá.“ V prípade Liptovského Mikuláša by sa mohlo spievať „A už je to tu, koľko sme sa jej báli, prvá reprezentačná prestávka.“ Je to neuveriteľné, ale posledné roky Mikuláš po prvej reprezentačnej prestávke išiel vždy strmhlav dole v tabuľke. Tento rok nie je výnimkou.

Za dva týždne zaznamenali na Liptove štyri prehry za sebou a predaj ich najlepšieho hráča tímu Mitcha Millera do ruskej Kazane.

Klub od Rusov údajne dostal 50-tisíc Eur. To síce znamená, že na Liptove bude na čokoládky na Svätého Mikuláša, ale nie na banány v súperovej bráne. Nahradiť obrancu s priemerom 1,5 bodu na zápas sa v našich končinách nedá.

10. Banská Bystrica (↓ 2 miesta)

U baranov vládlo chvíľu trénerské bezvládie. Nemali trénera a leteli na juh tabuľky ako lastovičky pred zimou. Ešteže v lige existuje Zvolen, ktorý svojmu geografickému susedovi pomohol pretrhnúť päťzápasovú sériu prehier. Apropo tréner.

Po Dougovi Sheddenovi prišlo ešte známejšie hokejové meno, Raimo Helminen. Legenda fínskeho hokeja bola nedávno na Slovensku zahrať si golf s trénerom fínskej reprezentácie Jukkom Jalonenom. Banská Bystrica je nepochybne skvelé miesto pre život golfistu, veď Tále, alebo Sliač sú na skok. Ale na jar, či v lete a nie v zime.