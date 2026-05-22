Slovan získal ďalšiu ofenzívnu posilu. Prichádza od konkurenta z ligy

Hokejový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na ročnej zmluve pre nadchádzajúcu sezónu s kanadským útočníkom Ryderom Korczakom. Naposledy pôsobil v tíme ligového konkurenta Vlci Žilina.
Dvadsaťtriročný center odohral päť sezón v najvyššej kanadskej juniorskej súťaži. V prvých dvoch rokoch hájil farby Calgary Hitmen, v ďalších troch sezónach obliekal dres Moose Jaw Warriors.
Oba kluby pôsobia vo Western Hockey League (WHL). Celkom odohral 279 zápasov vrátane playoff, v ktorých zaznamenal 275 bodov.
V roku 2021 si ho vybrali zo 75. miesta draftu New York Rangers. Prvých päť zápasov za farmársky tím Hartford Wolf Pack odohral v závere sezóny 2022/23.
V ďalších dvoch rokoch bol už stabilnou súčasťou zostavy Hartfordu, kde sa okrem iného stretol aj so slovenským reprezentantom Adamom Sýkorom.
Počas druhej sezóny ho organizácia New York Rangers vymenila do Tampy Bay Lightning, preto ročník 2024/25 dokončil na farme „bleskov“ Syracuse Crunch. V základnej časti AHL odohral 117 stretnutí, v ktorých nazbieral 35 bodov (14+21).
Pred vlaňajšou sezónou po ňom siahli Vlci Žilina. Pre Rydera to bol prvý európsky angažmán.
V 58 extraligových zápasoch si pripísal 47 bodov za 23 gólov a 24 asistencií. Bol druhý najproduktívnejší hráč tímu. Aj v Slovane s Ryderom počítajú na poste centra jedného z dvoch horných útokov.
„Ryder je víťazný typ, ktorý nevypustí žiadne striedanie. Je silný na vhadzovaniach a oboch stranách klziska.
V jeho osobe prichádza do mužstva pracovitý profesionál v dobrom veku. Jeho dynamika a chuť sa stále zlepšovať skvele zapadá do našej mentality klubu,“ uviedol pre klubový web generálny manažér Lukáš Havlíček.
„Som naozaj veľmi rád, že dostanem príležitosť obliekať dres Slovana Bratislava. Vlani som z pozície súpera videl takpovediac z predného radu, aké je to výborné mužstvo.
Teším sa tiež na domácu arénu a fanúšikov. Verím, že v novej sezóne spoločne vyhráme veľa dôležitých zápasov,“ povedal po podpise zmluvy Korczak.