Banská Bystrica získala posilu do obrany. V posledných sezónach hral bek v Poprade

Slovenský hokejový klub HC MONACObet Banská Bystrica angažoval slovenského obrancu Samuela Feretu. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Uplynulé dve sezóny bol stabilnou súčasťou HK Poprad. Pod Tatry ho v tom čase dotiahol Július Koval, ktorý vtedy skladal káder popradských "kamzíkov".
Rodák z Humenného je pravdepodobne v najlepších hokejových rokoch a má za sebou už dostatok skúseností, ktoré bude môcť zúžitkovať aj v našom drese.
Na svojom konte má už vyše tristo extraligových štartov a postupne sa vypracoval na obrancu, ktorý vyniká najmä defenzívnou činnosťou. Banskobystrický dres by mal obliekať počas nasledujúcich dvoch sezón.
Pred dvojročnou anabázou v Poprade vystriedal viacero pôsobísk. Je odchovancom bratislavského hokeja, kde pôsobil od svojich pätnástich rokov a prešiel si tam všetkými mládežníckymi kategóriami.
Prvé väčšie skúsenosti v najvyššej súťaži zbieral v drese Liptovského Mikuláša, neskôr si zahral aj v Skalici, Nových Zámkoch a v ICEHL v tíme Bratislava Capitals. Po predčasnom konci tohto tímu prišiel návrat do Nových Zámkov, odkiaľ putoval do Humenného.
V decembri 2022 si ho zobral pod svoje krídla bratislavský Slovan, ktorý v tom čase potreboval vyplniť medzery v defenzíve. A hoci "belasí" vypadli v sezóne 2022/2023 už vo štvrťfinále, Fereta mal ostať súčasťou tímu z hlavného mesta.
Nakoniec ho však Slovan poslal na hosťovanie do Humenného. Od leta 2024 bol už súčasťou popradského celku. Na prelome rokov 2017 a 2018 reprezentoval Slovensko na svetovom juniorskom šampionáte v Buffale.