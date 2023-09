Slovanu chýba všetko, nováčik musí branic a majster potrebuje servis (power ranking)

Úvodné štyri kolá sezóny hokejovej Tipos extraligy ukázali, čo nás môže čakať. Je to výsledkový chaos alebo vyrovnanosť tímov? Tak či onak, skladať tradičný Power ranking a predikovať formu jednotlivých tímov, bude túto sezónu fuška.

Sympatické je, že sa levom z Humenného darí prekonávať obrany aj brankárov súpera. Horšie je to však na ich strane. V bránkovisku vymenili už troch brankárov a aj tak dostáva takmer 6 gólov za zápas.

Humenné, ak chce pravidelne bodovať, tak to bude skôr po výsledkoch 2:1, 3:2 a nie 6:4 a podobných gólových divočinách. Ak to pôjde v obrane takto aj ďalej, možno by na Zemplíne mali pouvažovať, aby Zlobra angažovali ako špecialistu na defenzívu. Lebo na sety sa hrá iný šport a než hokej.