Preberie východniarov zemetrasenie a zažijú na juhu ďalší Oktoberfest? (power ranking)

Bučekov hetrik zabránil Nitre štiknúť si lístok do posledného vagóna vlaku menom Tipos extraliga. Je to aj jediný svetlý moment posledných dvoch týždňov. Avšak extrémne dôležitý. Nitra bola morálne dole, o kolo skôr v Spišskej Novej Vsi prehajdákala v posledných minútach zápasu dvojgólové vedenie. Ešte predtým dostala doma latu od Zvolena, ktorý si spravil z nitrianskej obrany kužele pri výhre 9:3.

Ďalší, kto sa pýta, „Sme z najhoršieho vonku?“, sú slovanisti. Slovan si prešiel zemetrasením pred dvomi týždňami a už pod vedením nového trénera Vladimíra Růžičku, nazbieral za štyri zápasy sedem bodov. To je pozitívne. Menej už spôsob ako. Body boli horko ťažko vybojované, na základe výkonov individualít.

8. Michalovce (P, P, V, V) ↓ 1 miesto

Po nemastnom neslanom výkone v Poprade, kde sa líšky na kamzíkoch zbytočne vyfaulovali, prehrali Michalovce ďalší zápas. Akoby s Michalovcami bolo treba zatriasť, aby sa zobudili. A čo sa nestalo? Akoby ich vypočula sama príroda, keď zniesla na Zemplín skutočné zemetrasenie, aké 80 rokov na Slovensku nebolo. Mimochodom, to by mohlo prebrať aj Humenné z prvoligového opojenia. Späť k líškam. Michalovcami môžeme ukončiť kategóriu štyroch tímov za sebou, ktoré majú na viac, ale zatiaľ „skutek utek“. Najbližšie zápasy majú na východe papierovo ľahší žreb. Mali by zabrať, aby neprišlo k ďalšiemu zemetraseniu.

7. Trenčín (P, V, V, P) ↑ 2 miesta