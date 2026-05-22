Spišská Nová Ves predstavila brankársku dvojicu. Osvedčeného Slováka doplní posila z Kanady

Brankár Spišskej Novej Vsi Filip Surák.
Brankár Spišskej Novej Vsi Filip Surák. (Autor: TASR)
TASR|22. máj 2026 o 18:06
ShareTweet0

Odohral uplynulé dve sezóny vo francúzskej lige vo farbách Brianconu.

Do kádra hokejistov HK Spišská Nová Ves pribudol 28-ročný kanadský brankár Griffen Outhouse.

V sezóne 2026/2027 vytvorí v tíme tandem s Filipom Surákom. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Surák má so Spišiakmi kontrakt na nasledujúce dve sezóny. V základnej časti uplynulého ročníka 2025/2026 nastúpil na 20 zápasov, v ktorých mal 92,4-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 1,96-inkasovaného gólu na zápas. Päťkrát si udržal čisté konto.

Dvojročný kontrakt podpísal aj Outhouse, ktorý odohral uplynulé dve sezóny vo francúzskej lige vo farbách Brianconu.

Odohral v nej celkovo 88 zápasov, v ktorých si osemkrát udržal čisté konto a dosiahol vyše 92-percentnú úspešnosť zákrokov. Predtým pôsobil v zámorskej univerzitnej lige.

Tipsport liga

Brankár Spišskej Novej Vsi Filip Surák.
Brankár Spišskej Novej Vsi Filip Surák.
Spišská Nová Ves predstavila brankársku dvojicu. Osvedčeného Slováka doplní posila z Kanady
dnes 18:06
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Spišská Nová Ves predstavila brankársku dvojicu. Osvedčeného Slováka doplní posila z Kanady