Popradčania si ustrážili ďalšieho odchovanca. Veľmi si vážim možnosť, hovorí útočník

Hokejový klub HK Poprad oznamuje predĺženie zmluvy s útočníkom Petrom Kundrikom. Dvadsaťsedemročný odchovanec klubu podpísal s Kamzíkmi ročný kontrakt.
Peter Kundrik neskrýva radosť z pokračovania v drese svojho materského klubu: „Som rád, že môžem pokračovať v Poprade.
Ako odchovanec klubu si veľmi vážim možnosť ďalej tu pôsobiť a pokračovať v kariére doma. Rozhodlo hlavne to, že tu vidím veľký priestor na ďalší hokejový aj osobný progres. Teším sa na novú sezónu a verím, že spolu prinesieme fanúšikom veľa radosti.“
K predĺženiu zmluvy sa vyjadril aj športový manažér klubu Richard Stehlík: „Peter Kundrik je popradský hráč, ktorého sa nám podarilo predĺžiť na ďalšiu sezónu. Sme radi, že ostáva v Poprade a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“
Peter Kundrik je odchovancom popradského hokeja, kde prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami. Svoj extraligový debut si odbil v sezóne 2017/18 a odvtedy väčšinu svojej kariéry strávil v drese HK Poprad.
Krátko pôsobil aj v HC Slovan Bratislava, no jeho srdce patrí Popradu. Kundrik reprezentoval Slovensko aj na Majstrovstvách sveta juniorov (U20) v roku 2018.
Počas svojej doterajšej kariéry v slovenskej extralige odohral 340 zápasov, v ktorých zaznamenal 25 gólov a 24 asistencií.
Informácie priniesol klubový web HK Poprad.