Slovan našiel na Vianoce šťastie a Košice si robia z fanúšikov dobrý deň (power ranking)

Extraliga nabrala medzi sviatkami na rýchlosti natoľko, že je potrebný tradičný rebríček aktuálnej sily extraligových tímov. Power ranking tentokrát nadväzuje na polročné vysvedčenie spred Vianoc. Jeden žralok, veľa natlačených sardiniek a jedna chorľavá rybka lapajúca po dychu. Tak vyzerá aktuálna tabuľka Tipos extraligy. Mnoho otázok, málo odpovedí. Poďme ich hľadať od konca.

12. Humenné = bez zmeny Áno, Humenné je tá chorľavá rybka, ktorá chvíľu šťukou vyzerala byť. Humenčania majú smolu. Mnoho hráčov z ich tímu dostalo virózu a buď hrali posledné zápasy so sebazaprením, alebo nenastúpili vôbec. Predtým podobnú situáciu zvládli s Košicami aj s prispením juniorov, posledné dva zápasy proti lídrovi zo Spiša im to už nevyšlo.

Tréner Martin Štrba to zhodnotil nasledovne. „K zápasu sa vyjadrovať nebudem. Chcem poďakovať hráčom za výkon, klubu z Prešova, že nám vyšiel v ústrety. Ak by sme nevytiahli štyroch hráčov z postele, nastúpili by sme s dvoma formáciami. Som rád aj za takýto výsledok, aj keď sme prehrali, ale so cťou i čestným výsledkom."

Humenné v čase Vianoc strácalo na bratislavský Slovan štyri body. Dnes je to 15 bodov a reálne najbližší tím, ktorý môžu Humenčania dostať pod seba v tabuľke, sú Nové Zámky. Na býkov strácajú 8 bodov a piatkový vzájomný zápas na ľade súpera bude pre Humenné kľúčový. Ak prehrajú za tri body, už budú jednou nohou v prvej lige.

Levy sa posilnili o amerického obrancu Matthewa Sredla a kanadského útočníka Ryana Fossa. Obaja prišli z ECHL, v preklade pre neznalých, z farmárskych tímov fariem NHL. Je jasné, že Humenné je „all in“. 11. Nové Zámky ↓ (-1 miesto)

Novozámčania majú dlhodobo najhoršiu formu v extralige. Nebyť tradične dobrého úvodu do sezóny, sú posledným tímom oni. Od 22. októbra vyhrali len päť zápasov. Ten posledný v Poprade šokujúco hladko 6:1. Pod Tatrami akoby vystrieľali všetko to, čo šesť regionálnych kôl skrývali vo svojom zásobníku. Vôbec prvý gól strelil center prvej formácie Ben Johnson v 17. zápase sezóny. Minulý rok ich strelil sedemnásť v 55 zápasoch. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sú Nové Zámky tam, kde sú. Vyššie sa ich bude snažiť posunúť aj nový tréner. Doterajší hlavný tréner Erik Čaládi sa stal opäť asistentom a na jeho miesto prišiel Fín Karri Kivi.

10. Dukla Trenčín ↓ (-1 pozícia) V Dukle Trenčín sa tento rok pokoja nedočkáme. Ako sa vraví, „furt dačo“. Tentokrát ohlásil odstúpenie Miloš Radosa, dnes už bývalý predseda predstavenstva klubu. Dôvody svojho odstúpenia zhrnul do vyhlásenia, v ktorom sa dá čítať text aj medzi riadkami. V bulvári by z toho mohol byť titulok: „Šéf vojakov, skončil kvôli vojne!!!“ Táto téma prehlušila dve smolné prehry Trenčína so Slovanom, s ktorým sa bijú o postup do play off, resp. aspoň o jeho predkolo. V ňom si medzi sviatkami dvakrát poradili s Novými Zámkami a preto sú vojaci nielen teraz, ale aj po 50. kole, mojím kandidátom na 10. miesto v tabuľke.

9. Zvolen ↓ (-3 miesta) „Prajeme Vám príjemne a pokojné sviatky“. Najtradičnejší vinš sa tento rok ani z 1 % neprejavil do reality v hokejovom Zvolene. Po sérii prehier, ktorá stála miesto dlhoročného trénera rytierov Petra Oremusa, sa stále hľadá metla, ktorá by to pod Pustým hradom poriadne upratala. Peter Javorčík, ako šéftréner mládeže, dočasne vedie Zvolen a môže si „vyskúšať“ pozíciu Ľudovíta Ódora. Javorčík je svojím spôsobom predseda úradníckej vlády, ktorá raz skončí, kým príde volená vláda (v tomto prípade nie voličmi, ale manažmentom HKM Zvolen). Niečo sa v klube bude musieť udiať. Aktuálne pôsobí Zvolen presne ako ich hrad nad mestom. Pusto a bez duše. Zvolen prvýkrát v sezóne sa nachádza v dolnej polovici tabuľky. V kolónke odchody je Kanaďan Chris Langkow, v príchodoch Lotyš Jelisejevs. 8. Liptovský Mikuláš = bez zmeny Mikuláš takto vysoko v extraligovej tabuľke po Novom roku už nebol dobré desaťročie. Liptáci si pravidelne dokážu po prehre napraviť chuť na najbližšom súperovi. Podľa správnosti, by mal byť súčasťou víťazného menu opäť na tanieri popradský kamzík. K Mikulášu dajme trošku štatistických paradoxov. Zatiaľ najväčší problém v sezóne robia Mikulášu súperovi brankári. Majú najhoršiu úspešnosť streľby v celej lige na úrovni 8,5%. Možno preto im ide najlepšie hra proti súperovi, ktorý nemá brankára. Do prázdnej bránky strelili už 8 gólov, najviac z celej ligy.