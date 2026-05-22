Líder, ktorý robí množstvo čiernej práce. Kapitán Dej pokračuje v Žiline

Kapitán hokejistov Vlci Žilina Rastislav Dej bude pokračovať v tíme spod Dubňa aj v sezóne 2026/27. Účastník Tipsport ligy o jeho zotrvaní informoval v piatok na svojom webe.
Skúsený 37-ročný útočník povedie mužstvo ako kapitán tretí rok za sebou.
„Z mladého, neskúseného juniora v Karlových Varoch, ktorý bol súčasťou spoločného majstrovského úspechu, sa stal komplexný hráč s obrovskými skúsenosťami a prirodzenými líderskými vlastnosťami.
Nie každý si všimne množstvo čiernej práce, obetavosti a energie, ktoré prináša do tímu a prenáša aj na svojich spoluhráčov. Líder, ktorý chce úspech, pokračuje,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný.
Dej zdôrazňuje význam kabíny, tímovej súdržnosti a správne nastaveného kolektívu: „Veľmi si to vážim. Uvedomujem si, že v Žiline máme veľké ambície aj do ďalšej sezóny a s tým prichádza aj veľká zodpovednosť. Najpodstatnejšie je, aby si to v kabíne sadlo a aby tam bola dobrá chémia, ktorú prenesieme aj na ľad.
Keď kabína drží spolu, môže prísť aj úspech. Našou silou musí byť vlčia zarputilosť a to, že budeme držať spolu ako tím. Fanúšikovia sú pre nás obrovská zbraň a veľmi si ich podporu vážime. Tešíme sa na nich a verím, že budú chodiť v hojnom počte.“
Dej odohral v základnej časti uplynulej sezóny 46 zápasov s bilanciou 2 góly a 5 asistencií. V štvrťfinále play off proti Popradu pridal v šiestich stretnutiach jeden gól a jednu asistenciu.